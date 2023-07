Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 28/7, Công an xã Tân Hòa, H.Đồng Phú (Bình Phước) cho biết bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều thương tích trên người đã được nhập viện để điều trị.

Đại diện Công an xã Tân Hòa cho biết, tối ngày 27/7, sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tân Hòa đã vào cuộc xác minh, đồng thời mời cha mẹ cháu bé lên làm việc. Đối với bé gái, Công an xã đã cử người đưa cháu đi khám tại Trung tâm y tế H.Đồng Phú và cháu đã được đề nghị nhập viện điều trị từ đêm ngày 27/7.