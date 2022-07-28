Công an xã Tân Hòa, H.Đồng Phú (Bình Phước) cho biết cháu bé 7 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều thương tích trên người đã được nhập viện để điều trị.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 28/7, Công an xã Tân Hòa, H.Đồng Phú (Bình Phước) cho biết bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều thương tích trên người đã được nhập viện để điều trị. Đại diện Công an xã Tân Hòa cho biết, tối ngày 27/7, sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tân Hòa đã vào cuộc xác minh, đồng thời mời cha mẹ cháu bé lên làm việc. Đối với bé gái, Công an xã đã cử người đưa cháu đi khám tại Trung tâm y tế H.Đồng Phú và cháu đã được đề nghị nhập viện điều trị từ đêm ngày 27/7.

Bé gái nghi bị bạo hành với nhiều vết thương trên người - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam Liên quan đến tình trạng sức khỏe của cháu bé, đại diện Công an xã Tân Hòa cho biết, mặc dù cháu có nhiều vết thương chằng chịt như vậy, nhưng cháu rất nghị lực. Hiện xã cũng có cán bộ phụ nữ theo dõi, chăm sóc cháu khi đang được điều trị tại Trung tâm y tế H.Đồng Phú, trước mắt là điều trị cho cháu bé. Công an xã vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em hay không. Đại diện lãnh đạo Trung tâm y tế H.Đồng Phú cho biết qua tiếp nhận trường hợp bé gái 7 tuổi tại xã Tân Hòa, các bác sỹ đã thăm khám, qua đó xác định trên người cháu bé từ phần đầu xuống chân có nhiều vết thương phần mềm. Hiện cháu đã được nhập viện để tiếp tục điều trị, có thể khoảng 1 tuần, khi sức khỏe cháu ổn định, cháu sẽ được ra viện.

Những vết bầm tím hằn lên khắp cơ thể của bé gái 7 tuổi - Ảnh: VTV News Trước đó một ngày, theo chia sẻ thông tin từ Zing, hình ảnh một bé gái với nhiều vết thương khắp cơ thể được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, người đăng tải hình ảnh là chị T., hàng xóm của bé gái. Cụ thể, theo chị T., chiều 27/7, khi đi chợ về chị có mang trái cây sang nhà hàng xóm để cho. Lúc đó do không có bố mẹ ở nhà nên chị vào trong thì phát hiện trên người cháu gái xuất hiện nhiều vết thương. Vụ bé gái nghi bị bạo hành với nhiều thương tích trên người hiện đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vết thương trên người ở Bình Phước: Cơ quan chức năng lên tiếng Trước đó, hình ảnh bé gái khoảng 7 tuổi với nhiều vết thương khắp cơ thể được một người dân đăng lên Facebook cá nhân và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-hinh-suc-khoe-hien-tai-cua-be-gai-7-tuoi-nghi-bi-bao-hanh-o-binh-phuoc-486620.html