Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Lầu Y Lầu (SN 1997, vợ đối tượng Tú) cùng hành vi trên.

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước sáng ngày 29/7 cho hay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú (SN 1999, ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú) để điều tra về hành vi "hành hạ người khác".

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, kết quả điều tra ban đầu cho biết, năm 2020, Tú kết hôn cùng chị Lầu Y Lầu và sống chung với nhau tại ấp Đồng Tân. Đến tháng 2/2022, Lầu đón cháu L.Y.D. (7 tuổi, con riêng của Lầu) từ tỉnh Nghệ An vào sống chung.

Lầu là mẹ của bé D.Y (7 tuổi), còn Tú là cha dượng của bé - nạn nhân bị bạo hành với nhiều vết bầm tím trên cơ thể gây bức xúc vào ngày 27/7 vừa qua.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 đến nay, bé D. lười ăn, hay đổ cơm đi và thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú. Do bực tức, hai vợ chồng Tú và Lầu nhiều lần đánh bé D..

Chiều 27/7, hàng xóm của Tú phát hiện trên người D. có nhiều vết bầm tím, trầy xước nên trình báo công an. Tại trụ sở Công an xã Tân Hòa (huyện Đồng Phú), hai vợ chồng Tú đã thừa nhận hành vi của mình.

Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Đồng Phú vừa xuống thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bé 3 triệu đồng tiền mặt và mua đồ dùng, quần áo cho cháu - Ảnh: Thanh Niên

Như đã đưa tin trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, chị Trần Phạm Thị Phương Thảo, Phó bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Đồng Phú cho biết, Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện vừa xuống thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bé 3 triệu đồng tiền mặt và mua đồ dùng, quần áo cho cháu L.Y.D. khi cháu đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đồng Phú.

"Qua thăm hỏi, bé L.Y.D. cho biết mình là con riêng của mẹ. Trước đó ở với bà nội ngoài Nghệ An, chỉ mới vào ở với mẹ ruột và cha dượng vài tháng gần đây. Những vết thương trên người bé nói là do cha dượng và mẹ đánh” - chị Phương Thảo chia sẻ.

Cũng theo chị Phương Thảo, bé D. rất ngoan ngoãn, tự giác chào cô, chú khi đến thăm, hỏi gì cũng dạ, thưa rất lễ phép. Hiện bé không được đi học, không có giấy tờ, chưa được nhập hộ khẩu cùng gia đình.

Cơ quan chức năng H.Đồng Phú hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 7 tuổi bị bạo hành để xử lý theo quy định của pháp luật.