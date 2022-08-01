Va chạm với xe tải, bé gái 12 tuổi tử vong tại chỗ: Người thân đau đớn bên cạnh thi thể cháu gái nhiều người không khỏi phần xót xa

Xã hội 01/08/2022 11:40

Mới đây, trên đoạn đường từ Quốc lộ 27 hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho bé gái 12 tuổi tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News chiều ngày 31/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cơ quan chức năng huyện Lắk để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến bé gái khoảng 12 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h10 ngày 31/7, tài xế tên L.T.N. (35 tuổi, trú xã Ea Khal, huyện Ea H’leo) điều khiển xe tải biển số 47H-008.71 lưu thông trên quốc lộ 27 hướng từ Đắk Lắk đi Lâm Đồng.

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Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, khi đến Km 43 + 300 thuộc địa bàn thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk thì va quệt xe đạp điện lưu thông cùng chiều do bé gái khoảng 12 tuổi (chưa rõ danh tính, trú thị trấn Liên Sơn) điều khiển. Cú va chạm mạnh và bất ngờ khiến bé gái ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, xe đạp điện bị hư hỏng.

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Người thân đau đớn trước việc mất đi người thân - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cụ thể vụ tai nạn.

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Nghe tiếng va chạm mạnh, người dân chạy ra kiểm tra thì tá hỏa nhìn thấy hiện trường nhiều mảnh vỡ của các xe máy, ô tô bán tải và 2 thi thể nằm bất động trên đường cùng 1 cháu bé bị thương nặng.

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