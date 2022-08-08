Xót xa trước hoàn cảnh gia đình khó khăn của nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm, sát hại oan ức ở Sơn La

Xã hội 08/08/2022 15:59

Chủ tịch UBND xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết gia cảnh của nạn nhân 16 tuổi vô cùng khó khăn.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, ngày 23/7 tại xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, T.A.L đã thực hiện hành vi giết người, hiếp dâm đối với nạn nhân là em Thào Thị T (SN 2006; trú cùng bản với L).

Ngày 25/7, L tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave gắn BKS: 26D1-357.45 của anh Thào A Pua trú cùng bản với L để bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 31/7, khi L đang lẩn trốn tại tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn thì bị Tổ công tác Công an huyện Mai Sơn phát hiện, bắt giữ. Tổ công tác đã tiến hành đưa đối tượng về Công an thị trấn Hát Lót để làm việc.

Xót xa trước hoàn cảnh gia đình khó khăn của nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm, sát hại oan ức ở Sơn La - Ảnh 1
Nghi phạm liên quan đến vụ sát hại, hiếp dâm thiếu nữ ở Sơn La chỉ mới 14 tuổi - Ảnh: Báo Dân Việt

Dẫn tin từ báo Sức khỏe & đời sống, sau nhiều ngày xảy ra vụ án nữ sinh 16 tuổi bản Pắc Bẹ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La bị sát hại, hiếp dâm, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng.

Em là Thào Thị T., 16 tuổi, năm nay mới học xong lớp 10 tại trường THPT Gia Phù (huyện Phù Yên).

Nhắc đến T., ai cũng xót thương cho cô nữ sinh 16 tuổi. Trước khi xảy ra sự việc, ngoài giờ đến trường em vẫn đi làm nương rẫy, lo cơm nước, nhà cửa chu toàn khi bố mẹ đi vắng.

Xót xa trước hoàn cảnh gia đình khó khăn của nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm, sát hại oan ức ở Sơn La - Ảnh 2
Không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà của nạn nhân 16 tuổi - Ảnh: Báo Sức khỏe & đời sống

Trong ngôi nhà gỗ truyền thống dân tộc Mông của gia đình T. không có gì đáng giá, trên nền đất chỉ thấy ngổn ngang những bao ngô mới thu hoạch.

Nhìn lên bàn thờ con gái, anh Thào A Hoa (SN 1986, bố của T.) vẫn chưa hết đau đớn với sự việc xảy ra. Còn mẹ T. thì suy sụp, khóc nghẹn không thành lời.

Anh Hoa buồn rầu: "Gia đình Thào A Lềnh (SN 2008, nghi phạm giết hại T. ) có họ hàng với gia đình mình, T. gọi Lềnh bằng chú. Từ khi Lềnh còn nhỏ đến giờ nhà mình cũng đối xử rất tốt với nó, không hiểu vì nguyên nhân gì làm chuyện tày trời như vậy"

Xót xa trước hoàn cảnh gia đình khó khăn của nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm, sát hại oan ức ở Sơn La - Ảnh 3
Xót xa cho số phận của cô gái nhỏ 16 tuổi xinh đẹp, học giỏi lại ra đi trong độ tuổi còn quá trẻ - Ảnh: Sức khỏe & đời sống

Ông Thào A Ly, Chủ tịch UBND xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: "Rạng sáng ngày 24/7, ông nội sang gọi T. đi lên nương thì thấy cửa trước đóng, vòng sang cửa sau thấy mở, đi vào thì thấy cháu đã tử vong".

Theo vị lãnh đạo, gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đêm xảy ra sự việc, bố mẹ T. vẫn đi làm ở Hưng Yên, anh trai thì lên nương giúp chú và ông bà nội, sau đó ngủ lại nên chỉ có mình T. ở nhà.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường chờ công an đến làm việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể T. đã được bàn giao lại cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương còn nghi phạm Thào A Lềnh đã bị công an bắt giữ", Chủ tịch UBND xã Suối Tọ nói thêm.

Ngoài ra, đại diện Hội LHPN huyện Phù Yên cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, Hội LHPN huyện Phù Yên đã cùng đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên tới hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân. 

Xuống giếng sửa đường dẫn nước sinh hoạt, người phụ nữ tử vong dưới giếng sâu

Xuống giếng sửa đường dẫn nước sinh hoạt, người phụ nữ tử vong dưới giếng sâu

Quá trình xuống giếng sửa đường dẫn nước sinh hoạt, người phụ nữ bị thiếu dưỡng khí, trượt chân rơi xuống đáy giếng tử vong. Sau gần 1h đồng hồ, thi thể được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Sơn La cùng các lực lượng chức năng trục vớt lên mặt đất.

Xem thêm
Từ khóa:   sơn la nữ sinh 16 tuổi nữ sinh 16 tuổi bị sát hại ở Sơn La Hoàn cảnh khó khăn của nữ sinh 16 tuổi bị sát hại hiếp dâm nữ sinh

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 53 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?