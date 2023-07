Đến ngày 31/7, khi L đang lẩn trốn tại tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn thì bị Tổ công tác Công an huyện Mai Sơn phát hiện, bắt giữ. Tổ công tác đã tiến hành đưa đối tượng về Công an thị trấn Hát Lót để làm việc.

Em là Thào Thị T., 16 tuổi, năm nay mới học xong lớp 10 tại trường THPT Gia Phù (huyện Phù Yên).

Nhắc đến T., ai cũng xót thương cho cô nữ sinh 16 tuổi. Trước khi xảy ra sự việc, ngoài giờ đến trường em vẫn đi làm nương rẫy, lo cơm nước, nhà cửa chu toàn khi bố mẹ đi vắng.

Không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà của nạn nhân 16 tuổi - Ảnh: Báo Sức khỏe & đời sống

Trong ngôi nhà gỗ truyền thống dân tộc Mông của gia đình T. không có gì đáng giá, trên nền đất chỉ thấy ngổn ngang những bao ngô mới thu hoạch.

Nhìn lên bàn thờ con gái, anh Thào A Hoa (SN 1986, bố của T.) vẫn chưa hết đau đớn với sự việc xảy ra. Còn mẹ T. thì suy sụp, khóc nghẹn không thành lời.

Anh Hoa buồn rầu: "Gia đình Thào A Lềnh (SN 2008, nghi phạm giết hại T. ) có họ hàng với gia đình mình, T. gọi Lềnh bằng chú. Từ khi Lềnh còn nhỏ đến giờ nhà mình cũng đối xử rất tốt với nó, không hiểu vì nguyên nhân gì làm chuyện tày trời như vậy"

Xót xa cho số phận của cô gái nhỏ 16 tuổi xinh đẹp, học giỏi lại ra đi trong độ tuổi còn quá trẻ - Ảnh: Sức khỏe & đời sống

Ông Thào A Ly, Chủ tịch UBND xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: "Rạng sáng ngày 24/7, ông nội sang gọi T. đi lên nương thì thấy cửa trước đóng, vòng sang cửa sau thấy mở, đi vào thì thấy cháu đã tử vong".

Theo vị lãnh đạo, gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đêm xảy ra sự việc, bố mẹ T. vẫn đi làm ở Hưng Yên, anh trai thì lên nương giúp chú và ông bà nội, sau đó ngủ lại nên chỉ có mình T. ở nhà.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường chờ công an đến làm việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể T. đã được bàn giao lại cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương còn nghi phạm Thào A Lềnh đã bị công an bắt giữ", Chủ tịch UBND xã Suối Tọ nói thêm.

Ngoài ra, đại diện Hội LHPN huyện Phù Yên cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, Hội LHPN huyện Phù Yên đã cùng đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên tới hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân.