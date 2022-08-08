Vụ nam thanh niên nghi bị đâm gục ở TP.HCM: Nghi phạm hé lộ nguyên nhân ban đầu

Xã hội 08/08/2022 14:39

Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai của một đối tượng để điều tra vụ án mạng trên địa bàn.

Theo thông tin từ Dân Trí, công an quận Gò Vấp đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều vụ nam thanh niên nằm chết trên đường Phạm Ngũ Lão (phường 7), được người dân phát hiện vào rạng sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30, người dân đi trên đường Phạm Ngũ Lão, đoạn gần cầu vượt ngã 6 Gò Vấp thì phát hiện nam thanh niên nằm úp mặt xuống đường nên dừng lại kiểm tra. Thấy nam thanh niên tử vong, trên người có vết thương nên người dân hốt hoảng trình báo cơ quan chức năng. Một số người dân tại hiện trường cho biết, trước đó, họ có nghe tiếng cãi vã rồi sau đó xảy ra sự việc trên.

Vụ nam thanh niên nghi bị đâm gục ở TP.HCM: Nghi phạm hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 8/8, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai của Nguyễn Bình Khương Duy (26 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra vụ án mạng trên địa bàn. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành P. (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hai thanh niên chạy hai xe máy trên đường Phạm Ngũ Lão hướng về ngã sáu Gò Vấp.

Khi cách cầu vượt ngã sáu Gò Vấp chừng vài mét thì một người ép xe người còn lại vào vỉa hè. Hai người dừng lại và xảy ra cự cãi, xô xát.

Vụ nam thanh niên nghi bị đâm gục ở TP.HCM: Nghi phạm hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2
Vụ án mạng xảy ra trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp. Ảnh: HTẢnh 

Một người bị kẹp cổ nên la hét, vùng vẫy, người còn lại sau đó buông ra. Hai người lên xe, nổ máy định rời đi nhưng vẫn chửi bới qua lại và tiếp tục xông vào đánh nhau. Lúc này, có một người khác đi tới, can ngăn. Một trong hai thanh niên vừa xô xát gục xuống, tử vong tại chỗ.

“Người ta nghe thấy tiếng cự cãi, chửi bới, một người hét rất lớn rằng tao giết mày…” – một người dân sống gần hiện trường nói và cho biết nạn nhân có vợ và hai con nhỏ, thuê căn nhà ở ngay hẻm để buôn bán điện thoại.

Vào cuộc truy xét, sau hai giờ, công an đã xác định được Duy là nghi phạm nên mời làm việc. Ban đầu, Duy thừa nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc.

Hện, sự việc đang được điều tra, làm rõ

Xót xa 3 mẹ con chết cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại tiệm tạp hóa ở Đà Nẵng

Xót xa 3 mẹ con chết cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại tiệm tạp hóa ở Đà Nẵng

Mới đây tại TP.Đà Nẵng đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại ngôi nhà số 459 đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   đâm chết người TP.HCM mâu thuẫn

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 52 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?