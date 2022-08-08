Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai của một đối tượng để điều tra vụ án mạng trên địa bàn.

Theo thông tin từ Dân Trí, công an quận Gò Vấp đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều vụ nam thanh niên nằm chết trên đường Phạm Ngũ Lão (phường 7), được người dân phát hiện vào rạng sáng cùng ngày. Thông tin ban đầu, khoảng 1h30, người dân đi trên đường Phạm Ngũ Lão, đoạn gần cầu vượt ngã 6 Gò Vấp thì phát hiện nam thanh niên nằm úp mặt xuống đường nên dừng lại kiểm tra. Thấy nam thanh niên tử vong, trên người có vết thương nên người dân hốt hoảng trình báo cơ quan chức năng. Một số người dân tại hiện trường cho biết, trước đó, họ có nghe tiếng cãi vã rồi sau đó xảy ra sự việc trên.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Dân Trí Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 8/8, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai của Nguyễn Bình Khương Duy (26 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra vụ án mạng trên địa bàn. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành P. (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hai thanh niên chạy hai xe máy trên đường Phạm Ngũ Lão hướng về ngã sáu Gò Vấp.

Khi cách cầu vượt ngã sáu Gò Vấp chừng vài mét thì một người ép xe người còn lại vào vỉa hè. Hai người dừng lại và xảy ra cự cãi, xô xát. Vụ án mạng xảy ra trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp. Ảnh: HTẢnh Một người bị kẹp cổ nên la hét, vùng vẫy, người còn lại sau đó buông ra. Hai người lên xe, nổ máy định rời đi nhưng vẫn chửi bới qua lại và tiếp tục xông vào đánh nhau. Lúc này, có một người khác đi tới, can ngăn. Một trong hai thanh niên vừa xô xát gục xuống, tử vong tại chỗ. “Người ta nghe thấy tiếng cự cãi, chửi bới, một người hét rất lớn rằng tao giết mày…” – một người dân sống gần hiện trường nói và cho biết nạn nhân có vợ và hai con nhỏ, thuê căn nhà ở ngay hẻm để buôn bán điện thoại. Vào cuộc truy xét, sau hai giờ, công an đã xác định được Duy là nghi phạm nên mời làm việc. Ban đầu, Duy thừa nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc. Hện, sự việc đang được điều tra, làm rõ

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