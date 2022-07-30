Thương tâm: Hai anh em đi xe máy bị xe container lật đè chết trên đèo Con Ó

Xã hội 30/07/2022 09:36

Hai anh em chạy xe máy đang lưu thông trên đèo Con Ó thuộc địa phận huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) thì bị xe container lật đè dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo chia sẻ từ VNExpress, vào chiều 29/7, xe đầu kéo đi trên tỉnh lộ 721 đang đổ đèo từ huyện Bảo Lâm về huyện Đạ Tẻh. Khi đến thôn Con Ó, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, ôtô bất ngờ lao qua phần đường bên trái rồi lật ra đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) vẫn đang nỗ lực triển khai các biện pháp cứu hộ, giải phóng hiện trường vụ tai nạn lật xe container đè chết 2 người đi xe máy xảy ra trên đèo Con Ó.

Thương tâm: Hai anh em đi xe máy bị xe container lật đè chết trên đèo Con Ó - Ảnh 1
Vụ tại nạn thương tâm khiến 2 anh em tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h20 ngày 29-7 trên đèo Con Ó - tỉnh lộ 721 thuộc địa phận thôn Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng). 

Vào thời điểm trên, xe container (chưa rõ danh tính tài xế) đang đổ dốc đèo Con Ó theo hướng từ xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) về huyện Đạ Tẻh. Khi đến địa điểm trên, xe container bất ngờ lao qua phần đường bên trái theo chiều lưu thông rồi lật ra đường. Lúc xe container bị lật đã đè trúng xe máy do người đàn ông tên Dũng lái chở theo bà Võ Thị Kim Thảo (cùng ngụ xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng). 

Thương tâm: Hai anh em đi xe máy bị xe container lật đè chết trên đèo Con Ó - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: VNExpress

Vụ tai nạn làm ông Dũng, bà Thảo tử vong tại chỗ. Tài xế xe container bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin và được người dân phá cửa đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đồng thời, do địa hình đèo hiểm trở, khó điều động xe cứu hộ nên việc đưa thi thể người bị nạn ra gặp nhiều khó khăn.

Vụ xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: Tài xế gây tai nạn kinh hoàng khai những gì?

Vụ xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: Tài xế gây tai nạn kinh hoàng khai những gì?

Sau khi gây tai nạn khiến 1 người chết và nhiều người bị thương, tài xế chiếc xe Santa Fe bị tạm giữ để điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông hai anh em gặp tai nạn thương tâm xe container lật đè chết trên đèo Con Ó

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 7 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?