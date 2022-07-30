Hai anh em chạy xe máy đang lưu thông trên đèo Con Ó thuộc địa phận huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) thì bị xe container lật đè dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo chia sẻ từ VNExpress, vào chiều 29/7, xe đầu kéo đi trên tỉnh lộ 721 đang đổ đèo từ huyện Bảo Lâm về huyện Đạ Tẻh. Khi đến thôn Con Ó, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, ôtô bất ngờ lao qua phần đường bên trái rồi lật ra đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) vẫn đang nỗ lực triển khai các biện pháp cứu hộ, giải phóng hiện trường vụ tai nạn lật xe container đè chết 2 người đi xe máy xảy ra trên đèo Con Ó.

Vụ tại nạn thương tâm khiến 2 anh em tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h20 ngày 29-7 trên đèo Con Ó - tỉnh lộ 721 thuộc địa phận thôn Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, xe container (chưa rõ danh tính tài xế) đang đổ dốc đèo Con Ó theo hướng từ xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) về huyện Đạ Tẻh. Khi đến địa điểm trên, xe container bất ngờ lao qua phần đường bên trái theo chiều lưu thông rồi lật ra đường. Lúc xe container bị lật đã đè trúng xe máy do người đàn ông tên Dũng lái chở theo bà Võ Thị Kim Thảo (cùng ngụ xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: VNExpress

Vụ tai nạn làm ông Dũng, bà Thảo tử vong tại chỗ. Tài xế xe container bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin và được người dân phá cửa đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đồng thời, do địa hình đèo hiểm trở, khó điều động xe cứu hộ nên việc đưa thi thể người bị nạn ra gặp nhiều khó khăn.

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