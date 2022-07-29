Vụ xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: Tài xế gây tai nạn kinh hoàng khai những gì?

Xã hội 29/07/2022 21:03

Sau khi gây tai nạn khiến 1 người chết và nhiều người bị thương, tài xế chiếc xe Santa Fe bị tạm giữ để điều tra.

Tối ngày 29/7, thông tin từ VTC News cho biết, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bàn giao hồ sơ cho Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ xe SantaFe gây tai nạn giao thông liên hoàn ở đường Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông khiến nữ quân nhân thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Hà Thanh Hưng (SN 1977, ở Yên Bái, tạm trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) - tài xế xe Santa Fe gây ra vụ tai nạn bị tạm giữ để điều tra.

Vụ xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: Tài xế gây tai nạn kinh hoàng khai những gì? - Ảnh 1
Hiện trường vụ đâm xe liên hoàn gây ám ảnh tại nút giao Quang Trung - Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội vào đêm qua. Ảnh: VTC News

Tại trụ sở công an, Hà Thanh Hưng cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, anh không biết đã gây ra chuyện gì. “Khi đó bao nhiêu người hỏi, tôi chỉ biết xua tay xin lỗi”, nam tài xế nói.

Người đàn ông này cũng khai nhận có tiền sử bị bệnh động kinh nặng, mỗi khi lên cơn gần như trí nhớ không còn.

Sau khi Hưng gây tai nạn và bị tạm giữ, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với nam tài xế quê Yên Bái. Kết quả không phát hiện có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể của Hưng.

Thông tin về vụ tai nạn kinh hoàng trước đó, Zing.vn cho biết, khoảng 20h45 ngày 28/7, vụ đâm xe liên hoàn xảy ra tại nút giao Quang Trung - Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội. Chiếc xe Santa Fe do Hà Thanh Hưng (sinh năm 1977, ở Yên Bái, tạm trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) tông liên hoàn vào một xe biển đỏ, một taxi 5 chỗ, một ôtô bán tải. Các phương tiện này sau đó va vào 5 xe máy.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người bị gãy chân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, 4 người khác bị thương nhẹ. Bốn nạn nhân bị thương nhẹ đều ra viện vào khoảng 22h cùng ngày.

Thắt lòng giờ phút tiễn đưa 3 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Bắc Giang về nơi an nghỉ: Cậu con trai nhỏ gục ngã trong khoảnh khắc cách biệt âm dương

Thắt lòng giờ phút tiễn đưa 3 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Bắc Giang về nơi an nghỉ: Cậu con trai nhỏ gục ngã trong khoảnh khắc cách biệt âm dương

Chiều 4/6, rất đông người thân, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu đã đến đưa tiễn 3 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn tai nạn liên hoàn Vụ xe ô tô Santafe gây tai nạn liên hoàn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 9 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?