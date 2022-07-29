Sau khi gây tai nạn khiến 1 người chết và nhiều người bị thương, tài xế chiếc xe Santa Fe bị tạm giữ để điều tra.

Tối ngày 29/7, thông tin từ VTC News cho biết, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bàn giao hồ sơ cho Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ xe SantaFe gây tai nạn giao thông liên hoàn ở đường Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông khiến nữ quân nhân thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Hà Thanh Hưng (SN 1977, ở Yên Bái, tạm trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) - tài xế xe Santa Fe gây ra vụ tai nạn bị tạm giữ để điều tra.

Hiện trường vụ đâm xe liên hoàn gây ám ảnh tại nút giao Quang Trung - Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội vào đêm qua. Ảnh: VTC News

Tại trụ sở công an, Hà Thanh Hưng cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, anh không biết đã gây ra chuyện gì. “Khi đó bao nhiêu người hỏi, tôi chỉ biết xua tay xin lỗi”, nam tài xế nói.

Người đàn ông này cũng khai nhận có tiền sử bị bệnh động kinh nặng, mỗi khi lên cơn gần như trí nhớ không còn.

Sau khi Hưng gây tai nạn và bị tạm giữ, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với nam tài xế quê Yên Bái. Kết quả không phát hiện có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể của Hưng.

Thông tin về vụ tai nạn kinh hoàng trước đó, Zing.vn cho biết, khoảng 20h45 ngày 28/7, vụ đâm xe liên hoàn xảy ra tại nút giao Quang Trung - Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội. Chiếc xe Santa Fe do Hà Thanh Hưng (sinh năm 1977, ở Yên Bái, tạm trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) tông liên hoàn vào một xe biển đỏ, một taxi 5 chỗ, một ôtô bán tải. Các phương tiện này sau đó va vào 5 xe máy.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người bị gãy chân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, 4 người khác bị thương nhẹ. Bốn nạn nhân bị thương nhẹ đều ra viện vào khoảng 22h cùng ngày.

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