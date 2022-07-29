Theo chia sẻ thông tin từ báo Zing, vào sáng ngày 29/7, trên con đường dẫn vào ngõ 48, tổ dân phố số 4 (phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội), nhiều người cùng tìm đến cuối ngách 1 - căn nhà của chị M.T.T.T. (sinh năm 1976).

Căn nhà nhỏ của nạn nhân nằm ở cuối ngách. Hôm nay là mùng 1 âm lịch, gia đình nạn nhân chưa phát tang theo phong tục, tuy nhiên phía ngoài, nhiều người đã tìm đến và ngồi lặng lẽ bên những chiếc bàn dựng vội trong đêm để chia buồn. Phía đầu ngõ, một số người mặc áo quân nhân đứng thành từng nhóm, họ nhanh chóng chạy lại khi phía trong có việc cần phụ giúp.

Bà Nhung (sống cách nạn nhân 2 căn nhà), cho biết chị T. cùng chồng đều công tác trong quân đội. Họ có 2 con gái đang học cấp 3 và năm thứ 2 đại học, luôn sống hòa thuận với xóm giềng. Bà Nhung cho hay: “Tối qua, T. gặp nạn khi đang mua thuốc. Vì hiệu thuốc gần nhà không có loại đó nên T. phải đi lên phía Quang Trung tìm mua".

Phía trong căn nhà, người đàn ông ngoài 70 tuổi (bố nạn nhân) đôi mắt ngấn lệ. Ông đi lại không vững nhưng vẫn cố ra tận cửa để cảm ơn những người đến chia buồn sau tai nạn của con gái. Chốc lát, phía trong người con gái cả của chị T. lại chạy ra, đưa cho ông đồ ăn, thức uống và căn dặn: "Ông phải cố ăn để mạnh mẽ, cùng gia đình mình vượt qua lúc này”. Cô gái chừng 20 tuổi không khóc mà tất tả cùng bố và em gái chạy đi lo công việc hậu sự cho mẹ.

“Nó nghe người ta dặn không được khóc để mẹ được siêu thoát nên cố kìm lòng từ tối qua”, cô của nạn nhân T., chia sẻ.

Vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương được đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng hơn 20h tối 28/7 trên phố Ngô Thì Nhậm, đoạn gần ngã tư Quang Trung - Ngô Thì Nhậm. Lúc này, chiếc xe SantaFe 7 chỗ biển số Hà Nội đang lưu thông theo hướng từ phố Ngô Thì Nhậm ra ngã tư Quang Trung thì bất ngờ đâm vào 2 ôtô khác. Chiếc SantaFe sau đó tiếp tục lao nhanh trên đoạn đường dài khoảng 300m rồi tông liên hoàn vào nhiều xe máy và một ôtô biển số quân đội đang dừng đèn đỏ.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người bị gãy chân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, 4 người khác bị thương nhẹ. Nạn nhân tử vong là M.T.T.T. (46 tuổi, ngụ ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội). Bốn nạn nhân bị thương nhẹ đều ra viện vào khoảng 22h cùng ngày.

Hiện tại, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giữ tài xế Hà Thanh Hưng (45 tuổi, ở Yên Bái, tạm trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) để điều tra về vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Ngô Thì Nhậm (phường Quang Trung, quận Hà Đông) khiến một người chết và nhiều người bị thương.