Vừa tan ca làm, nam thanh niên điều khiển xe máy chở vợ sắp cưới về nhà trọ thì bị tai nạn liên hoàn làm người làm người phụ nữ tử vong.
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Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Tới gần 20 giờ tối 23-7, công an TP.Thủ Đức, TPHCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn liên giữa 1 xe máy, 1 xe tải và xe container làm 1 cô gái tử vong.
Danh tính nạn nhân được xác định là chị V.T.C.T (28 tuổi, quê Đồng Tháp).
Theo đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, sau khi tan ca làm, chị T. cùng chồng sắp cưới chở nhau trên xe máy BS 66G1 - 390.68 đi trên tỉnh lộ 43 hướng từ chợ đêm đi cầu tỉnh lộ 43. Khi còn cách cầu tỉnh lộ 43 (P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM) khoảng 40 m thì xe máy xảy ra va chạm liên hoàn với xe ô tô tải BS 61C - 322.49 và xe đầu kéo BS 95C - 013.91.
Va chạm làm cho người chị T ngã vào bánh sau xe container do anh Nguyễn Minh Tâm (36 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển chạy cùng chiều bên phải, hậu quả chị T bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Còn anh Linh ngã ra ngoài nên may mắn thoát nạn.
Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Người nhà nạn nhân có mặt rất đông tại hiện trường, nhiều lần khóc ngất. Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, tuần tới, 2 vợ chồng sẽ tổ chức đám cưới, chiều nay trên đường đi làm về thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên tỉnh lộ 43 đang được làm rõ.