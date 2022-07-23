Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Tới gần 20 giờ tối 23-7, công an TP.Thủ Đức, TPHCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn liên giữa 1 xe máy, 1 xe tải và xe container làm 1 cô gái tử vong.

Theo đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, sau khi tan ca làm, chị T. cùng chồng sắp cưới chở nhau trên xe máy BS 66G1 - 390.68 đi trên tỉnh lộ 43 hướng từ chợ đêm đi cầu tỉnh lộ 43. Khi còn cách cầu tỉnh lộ 43 (P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM) khoảng 40 m thì xe máy xảy ra va chạm liên hoàn với xe ô tô tải BS 61C - 322.49 và xe đầu kéo BS 95C - 013.91.

Hình ảnh xe container trong vụ tai nạn - Ảnh: Thanh Niên

Hình ảnh xe tải trong vụ tai nạn - Ảnh: Thanh Niên

Va chạm làm cho người chị T ngã vào bánh sau xe container do anh Nguyễn Minh Tâm (36 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển chạy cùng chiều bên phải, hậu quả chị T bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Còn anh Linh ngã ra ngoài nên may mắn thoát nạn.