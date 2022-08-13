Thương tâm 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở Ninh Thuận: Người chồng khóc ngất vì không cứu được vợ con

Xã hội 13/08/2022 16:03

Vào chiều ngày 13/8, Ủy ban nhân dân Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, vụ hỏa hoạn trên đường Trần Quốc Thảo thuộc khu phố 1, phường Đài Sơn đã khiến 3 mẹ con tử vong.

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 9 giờ ngày 13/8, sau khi phát hiện căn nhà trên đường Trần Quốc Thảo thuộc KP1, P.Đài Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) bị cháy, người dân liền báo lực lượng Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Ninh Thuận.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ và xe chữa cháy đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Thương tâm 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở Ninh Thuận: Người chồng khóc ngất vì không cứu được vợ con - Ảnh 1
Lực lượng chức năng phải phá tường để tiếp cận đám cháy - Ảnh: VOV
Thương tâm 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở Ninh Thuận: Người chồng khóc ngất vì không cứu được vợ con - Ảnh 2
Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong - Ảnh: VOV

Do căn nhà bị cháy nằm trong con hẻm nhỏ nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ của Phòng không - Không quân đóng trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm điều thêm lực lượng và xe cứu hộ đến hiện trường để dập đám cháy. Đến 12 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường bên trong căn nhà.

Sau đó, lực lượng chức năng đã dùng kìm cắt cửa sắt ở gác lửng để tiếp cận hiện trường. Vụ cháy khiến cả 3 nạn nhân tử vong. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thương tâm 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở Ninh Thuận: Người chồng khóc ngất vì không cứu được vợ con - Ảnh 3
Người chồng (áo vàng) hầu như không còn hy vọng cứu được vợ con - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Thanh niên, người dân địa phương cho biết, đây là căn nhà của vợ chồng ông Đ.Đ.H (sinh năm 1984), hộ khẩu thường trú tại Hà Đông, Hà Nội, đăng ký tạm trú ở phường Đài Sơn. Vợ chồng và 2 người con nhỏ (1 bé khoảng 5 tuổi và 1 bé 15 tháng tuổi) sinh sống. Căn nhà xây xong khoảng 2 năm trở lại đây. Vợ chồng ông H. mua bán đồ gia dụng nên bên trong căn nhà chất nhiều đồ nhựa.

Khi ngọn lửa bốc cháy, ông H. đang đi giao hàng, còn bà H. (vợ ông H.) cùng 2 người con bị mắc kẹt trong căn nhà.

Cháy lớn ở căn nhà 2 lầu tại Ninh Thuận, 3 mẹ con bị mắc kẹt bên trong chưa rõ sống chết ra sao

Cháy lớn ở căn nhà 2 lầu tại Ninh Thuận, 3 mẹ con bị mắc kẹt bên trong chưa rõ sống chết ra sao

Một ngôi nhà 2 tầng ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang bốc cháy, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành dập lửa để cứu 3 mẹ con ra ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   3 mẹ con tử vong do cháy cháy ở Ninh Thuận 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở Ninh Thuận

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?