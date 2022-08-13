Vào chiều ngày 13/8, Ủy ban nhân dân Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, vụ hỏa hoạn trên đường Trần Quốc Thảo thuộc khu phố 1, phường Đài Sơn đã khiến 3 mẹ con tử vong.
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Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 9 giờ ngày 13/8, sau khi phát hiện căn nhà trên đường Trần Quốc Thảo thuộc KP1, P.Đài Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) bị cháy, người dân liền báo lực lượng Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Ninh Thuận.
Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ và xe chữa cháy đến hiện trường để dập tắt đám cháy.
Do căn nhà bị cháy nằm trong con hẻm nhỏ nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ của Phòng không - Không quân đóng trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm điều thêm lực lượng và xe cứu hộ đến hiện trường để dập đám cháy. Đến 12 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường bên trong căn nhà.
Sau đó, lực lượng chức năng đã dùng kìm cắt cửa sắt ở gác lửng để tiếp cận hiện trường. Vụ cháy khiến cả 3 nạn nhân tử vong. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo thông tin từ báo Thanh niên, người dân địa phương cho biết, đây là căn nhà của vợ chồng ông Đ.Đ.H (sinh năm 1984), hộ khẩu thường trú tại Hà Đông, Hà Nội, đăng ký tạm trú ở phường Đài Sơn. Vợ chồng và 2 người con nhỏ (1 bé khoảng 5 tuổi và 1 bé 15 tháng tuổi) sinh sống. Căn nhà xây xong khoảng 2 năm trở lại đây. Vợ chồng ông H. mua bán đồ gia dụng nên bên trong căn nhà chất nhiều đồ nhựa.
Khi ngọn lửa bốc cháy, ông H. đang đi giao hàng, còn bà H. (vợ ông H.) cùng 2 người con bị mắc kẹt trong căn nhà.