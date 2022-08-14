Sau nhiều giờ, lúc nghe lực lượng chức năng phát thông báo tìm thấy người cùng thi thể lần lượt được đưa ra, người thân đã không kìm được cảm xúc, khóc nức nở.

Theo thông tin từ VnExpress, hơn 10h sáng ngày 14/8, sau một ngày xảy ra hỏa hoạn, ba người trong nhà cháy ở đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, được tìm thấy ở tầng dưới căn nhà, nằm sâu trong đống đổ nát. Ba thi thể là chị Đặng Thị Hà (33 tuổi) cùng hai con nhỏ Đặng Gia Bảo (4 tuổi), Đặng Gia Long (hơn một tuổi). Xe cứu thương được điều đến chở tử thi tới bệnh viện, làm công tác giám định. Rất đông người dân từ sáng sớm tập trung bên ngoài căn nhà đã được tháo dỡ, theo dõi cuộc tìm kiếm kéo dài.

Chồng nạn nhân khóc ngất khi thấy thi thể vợ con. Ảnh: Dân Việt Có mặt tại hiện trường khi thi thể vợ con được đưa ra ngoài, anh Đặng Đình Hùng (38 tuổi) khóc ngất, được người nhà dìu lên xe đưa đến bệnh viện. Anh Hùng bị bỏng và may mắn thoát ra khỏi nhà khi đám cháy bùng phát. Từ hôm qua, khi hay tin gia đình ông Hùng gặp biến cố, vợ và con còn bị kẹt trong đám cháy, nhiều người thân của gia đình đã đổ về Ninh Thuận. Họ thức trắng đêm tại hiện trường, theo dõi và mong ngóng cảnh sát tìm người, hy vọng có "phép màu" xảy ra, dù là nhỏ nhoi.

Sau nhiều giờ, lúc nghe lực lượng chức năng phát thông báo tìm thấy người cùng thi thể lần lượt được đưa ra, người thân đã không kìm được cảm xúc, khóc nức nở. Người thân khóc ngất khi chứng kiến cảnh 3 thi thể được tìm thấy. Ảnh: Ninh Thuận Thông tin về vụ cháy, trên VietNamNet đưa tin, khoảng 9h30 ngày 13/8, căn nhà trên đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, do ông Đặng Đình Hùng, 38 tuổi, làm chủ bất ngờ bốc cháy. Nhiều người ở đó phát hiện đã tri hô, tìm cách dập lửa, song đám cháy kèm khói bùng nhanh, nên không thể tiếp cận. Mọi người sống xung quanh hoảng loạn, ngắt cầu dao điện, di tản ra xa. Lúc này, trong nhà có vợ chồng anh Hùng và hai con nhỏ (1 và 4 tuổi) bị mắc kẹt. Công an tỉnh Ninh Thuận điều 7 xe cứu hỏa chuyên dụng, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC và Cứu hộ cứu nạn tới hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Đến 11h, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Cảnh sát giải cứu, đưa được anh Hùng (chủ nhà) ra ngoài, song vợ và hai con của ông vẫn còn kẹt bên trong. Đám cháy thiêu rụi mọi thứ... Ảnh: VnExpress Trực tiếp kiểm tra hiện trường, ông Trần Quốc Nam (Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận), yêu cầu các lực lượng phải tích cực, tập trung nguồn lực, bằng mọi biện pháp để tìm kiếm và cứu người đang bị mắc kẹt, thậm chí là xuyên đêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-chay-nha-khien-3-me-con-tu-vong-o-ninh-thuan-nguoi-chong-ngat-lim-khi-nhin-thay-thi-the-vo-con-khong-khi-tang-thuong-bao-trum-xom-lang-491564.html