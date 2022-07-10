Xe giường nằm bốc cháy dữ dội trên QL1A, hơn 40 hành khách thoát khỏi tay 'thần chết' trong gang tấc

Xã hội 10/07/2022 19:19

Ôtô giường nằm chở 42 khách từ TP HCM trên đường ra Bắc bốc cháy khi qua tỉnh Bình Thuận, chiều 10/7.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TPHCM cho biết, vào khoảng 16h10 chiều nay (10/7) tại km1637, QL1A thuộc địa bàn xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm. Rất may hàng chục hành khách đã kịp thời rời khỏi xe, thoát chết trong gang tấc.

Xe giường nằm bốc cháy dữ dội trên QL1A, hơn 40 hành khách thoát khỏi tay 'thần chết' trong gang tấc - Ảnh 1
Xe khách bốc cháy trên quốc lộ 1, chiều 10/7. ẢNh: PLO

Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm mang biển số Thanh Hóa 36B-023.19 lưu thông theo hướng TPHCM-Hà Nội. Khi đến địa điểm trên thì một số hành khách ở phía sau phát hiện mùi khét và xe rất nóng.

Lập tức những hành khách này hô hoán cho tài xế dừng xe và lúc này lửa đã bốc cháy dữ dội. Hàng chục hành khách đã hoảng loạn rời xe, rất may không có thương vong.

Xe giường nằm bốc cháy dữ dội trên QL1A, hơn 40 hành khách thoát khỏi tay 'thần chết' trong gang tấc - Ảnh 2
Xe khách bị thiêu rụi. Ảnh: VnExpress

Thông tin thêm về đám cháy, VnExpress cho biết, lửa và cột khói bốc cao hàng chục mét, khiến quốc lộ qua đây ách tắc hai chiều. Lực lượng chữa cháy sau đó điều hai xe chuyên dụng, hàng chục chiến sĩ đến dập lửa.

Hoả hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi xe cùng nhiều hành lý của khách. Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Được biết, xe khách trên do lái xe Lê Quảng Dương (39 tuổi) ngụ Triệu Sơn, Thanh Hóa điều khiển, trên xe có 42 hành khách và nhà xe có 4 người.

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