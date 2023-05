Chiều 25/5, công an tỉnh Quảng Nam thông tin với báo Nhân Dân, cho biết, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng và phương tiện nỗ lực dập đám cháy tại nhà máy may xuất khẩu của Công ty TNHH Woochang Việt Nam, đóng tại Cụm Công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng tại nhà máy may xuất khẩu của Công ty TNHH Woochang Việt Nam. Ảnh: Người lao động