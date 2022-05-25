Quảng Nam: Cháy kinh hoàng tại công ty may mặc xuất khẩu, phải huy động cảnh sát tỉnh lân cận dập lửa

Xã hội 25/05/2022 18:56

Một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty may thuộc Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Dù huy động nhiều lực lượng chữa cháy nhưng việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Chiều 25/5, công an tỉnh Quảng Nam thông tin với báo Nhân Dân, cho biết, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng và phương tiện nỗ lực dập đám cháy tại nhà máy may xuất khẩu của Công ty TNHH Woochang Việt Nam, đóng tại Cụm Công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam: Cháy kinh hoàng tại công ty may mặc xuất khẩu, phải huy động cảnh sát tỉnh lân cận dập lửa - Ảnh 1
Quảng Nam: Cháy kinh hoàng tại công ty may mặc xuất khẩu, phải huy động cảnh sát tỉnh lân cận dập lửa - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy kinh hoàng tại nhà máy may xuất khẩu của Công ty TNHH Woochang Việt Nam. Ảnh: Người lao động

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, tại Công ty may Woochang Việt Nam bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Do trong công ty toàn những vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh và nhanh chóng bao trùm gần như toàn bộ nhà xưởng. 

Thấy vậy, nhiều người đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập, nhưng ngọn lửa bùng phát dữ dội và khói đen bao trùm cả nhà xưởng khiến hàng trăm công nhân phải thoát chạy.

Quảng Nam: Cháy kinh hoàng tại công ty may mặc xuất khẩu, phải huy động cảnh sát tỉnh lân cận dập lửa - Ảnh 3
Đứng từ xa có thể nhìn thấy cột khói cao hàng chục mét. Ảnh: Người lao động

 

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng đã điều động hơn 10 chiếc xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Trung tâm thông tin chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh cũng đã điều hai xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến chi viện.

Ngoài ra, hai đơn vị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của quận Ngũ Hành Sơn và thành phố Đà Nẵng cũng đã cử lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy.

Thông tin về đám cháy kinh hoàng, báo Người lao động cho biết, may mắn là toàn bộ công nhân của công ty đều an toàn. Tất cả phương tiện của công nhân đều được di chuyển ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm.

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn nhận định với Người lao động, vụ cháy sẽ gây thiệt hại hết sức nặng nề cho doanh nghiệp vì được biết công ty này mới nhập nguyên liệu về để phục vụ sản xuất trong vòng 6 tháng tới.

 

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