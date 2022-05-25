Cháy bãi tập kết xà gồ, khói đen cuồn cuộn bao trùm chung cư ở Hà Nội

Xã hội 25/05/2022 10:08

Khu vực tập kết gỗ tại bãi đất trống trên đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bất ngờ phát hoả, khiến cho nhiều người chứng kiến không khỏi hoang mang.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 1h25’ ngày 25/5, Trung tâm chỉ huy Công an Hà Nội tiếp nhận thông tin về vụ hoả hoạn nói trên, đồng thời nhanh chóng xác định vị trí đám cháy nằm trên mặt đường Tố Hữu giáp với ngã ba Vũ Trọng Khánh thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Nam Từ Liêm điều 4 xe cứu hỏa tới hiện trường. Đường Tố Hữu được chặn lại, phương tiện phải di chuyển qua phố Vũ Trọng Khánh về quận Hà Đông.

Sau 40 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, diện tích bị cháy gần 100 m2, không có thiệt hại về người.

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Hiện trường nơi xảy ra đám cháy tại địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Khu vực cháy là bãi đất trống được người dân tranh thủ quây lại, tận dụng làm nơi tập kết gỗ pallet, đá xẻ, xà gồ cho thuê... Do khu vực chứa chủ yếu là các vật liệu dễ cháy nên gặp lửa đã bùng phát, tạo ra đám cháy lớn. Đồng thời, khu vực cháy cách khu dân cư một con đường Tố Hữu và là một phần cánh đồng.

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Cột khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh: Zing

Chia sẻ với Zing, Chị Hòa (ở chung cư Roman Plaza) cho hay khi đang ngủ thì gia đình chị ngửi thấy mùi khét, sau đó cột khói bốc cao hàng trăm mét, bao trùm một số tòa chung cư quanh khu vực. Chọ Hòa nhớ lại: "Tôi rất sợ, nghĩ rằng tòa nhà của mình xảy ra hỏa hoạn. Khi nhìn qua cửa sổ thì tôi thấy đám cháy bên kia đường, khói đen bao trùm lên cả đường dây điện và một số tòa nhà".

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

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