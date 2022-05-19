TP.HCM: Người dân hốt hoảng, kêu cứu khi phát hiện căn hộ chung cư bị cháy, nguyên nhân là gì?

Khoảng 10h ngày 19/5, người dân ở một chung cư tại quận 12 phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt từ một căn hộ ở tầng 19 block A1 nên hô hoán, kêu cứu.

Theo Dân Trí, thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10h ngày 19/5, người dân tại chung cư H.N. (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt từ một căn hộ ở tầng 19 block A1 nên hô hoán, kêu cứu.

Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ căn hộ xảy ra cháy - Ảnh: Dân Trí

Lúc này, nhân viên bảo vệ nhanh chóng dùng bình chữa cháy tiếp cận dập lửa, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển ra khu vực an toàn. Ít phút sau, ngọn lửa được khống chế dập tắt, trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt.

Lãnh đạo UBND phường Tân Chánh Hiệp cho biết, vụ cháy xảy ra tại căn hộ vắng chủ, không có thương vong về người.

Vụ cháy kịp thời dập tắt nên không gây hậu quả nghiêm trọng - Ảnh: Thanh Niên

Theo Thanh Niên, lãnh đạo UBND phường Tân Chánh Hiệp xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ cháy. Vị này cho hay: "Bước đầu nguyên nhân vụ cháy được xác định từ cục sạc điện đang cắm sạc phát nổ, gây cháy và cháy xém sang tấm đệm ngủ trong căn hộ. Lực lượng tại chỗ đã kịp phát hiện dập tắt đám cháy trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt".

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