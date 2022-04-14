Vụ cháy nhà tạm của bảo vệ trường tiểu học khiến 1 cháu bé tử vong: Cha mẹ khóc ngất, bất lực không cứu được con, tài sản đều bị thiêu rụi

Xã hội 14/04/2022 16:33

Liên quan đến vụ cháy nhà tạm của bảo vệ trường tiểu học, bố của nạn nhân cũng là bảo vệ trường cho biết đã cố phá cửa vào trong cứu con nhưng bất lực, toàn bộ tài sản đều đã bị thiêu rụi.

Liên quan đến vụ cháy nhà tạm của bảo vệ trường tiểu học Phù Đổng (Đồng Nai) khiến cháu bé tử vong, theo báo Công anh TP.HCM, được biết, căn phòng là nơi sinh sống hằng ngày của vợ chồng anh Đ. là nhân viên bảo vệ trường tiểu học Phù Đổng và chị M. là tạp vụ của trường, cùng 3 con.

Do cả hai vợ chồng đều làm việc trong trường nên được lãnh đạo trường tạo điều kiện cho ở trong căn phòng bên cạnh trường. Thi thể nạn nhân trong vụ cháy được xác định là con gái của anh Đ.. Cháu năm nay 11 tuổi.

chay nha tam cua bao ve 1
Trường tiểu học Phù Đổng (P.Tân Biên – TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Anh Đ. đau đớn cho biết, vợ chồng anh có 3 người con gái, cháu lớn sáng đi học. Thời điểm cháy có cháu Tr. và cháu út ở nhà. "Cháu út đang chơi bên ngoài căn phòng nên may mắn thoát nạn. Còn cháu Tr. ngủ say nên có thể bị ngạt khói và không thể thoát ra ngoài. Tôi phá cửa vào bên trong cứu con, nhưng đành bất lực".

Cũng theo anh Đ., ngoài mất con, thì toàn bộ tài sản bên trong căn phòng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn ban đầu được xác định là do chập điện. Căn nhà tạm này có chứa nhiều mút xốp cách nhiệt, nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra với tốc độ nhanh.

chay nha tam cua bao ve 2
Nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo Tạp chí Người đưa tin, bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản và cả đứa con gái nhỏ vợ chồng anh Đ. khóc ngất.

Ngoài mất con, thì toàn bộ tài sản bên trong căn phòng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài ra, còn hơn 700 triệu đồng mà mẹ vợ mới gửi cho vợ chồng anh Đ. giữ hộ để đưa cho em trai vợ đi mua đất cũng bị thiêu rụi trong biển lửa.

chay nha tam cua bao ve 3
Số tiền anh chị chắt chiu dành dụm cũng bị thiêu rụi -  Ảnh: Người đưa tin

Tại hiện trường, toàn bộ căn phòng đã bị cháy rụi, nhiều cọc tiền có mệnh giá từ 500 đồng – 20.000 đồng và nhiều mảnh tiền USD Mỹ cũng được tìm thấy trong đống đổ nát.

Hiện, Công an phường Tân Biên đã tiến hành niêm phong toàn bộ số tiền bị cháy và các vật dụng có giá trị liên quan, bàn giao cho gia đình và hướng dẫn gia đình các thủ tục cần thiết.

Thi thể cháu Tr. cũng được bàn giao cho gia đình trong sáng cùng ngày để lo hậu sự. Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng có mặt tại gia đình anh Đ. để thăm hỏi, động viên và cùng người thân của cháu Tr. lo hậu sự cho cháu.

chay nha tam cua bao ve 4
Người thân giúp gia đình tìm tài sản còn sót lại - Ảnh: Người đưa tin

Như đã đưa tin trước đó, theo VTV News, khoảng 7h20 sáng ngày 14/4, đám cháy bất ngờ bốc ra từ nhà tạm của nhân viên bảo vệ trường tiểu học Phú Đông. Lúc này, bà M. cùng con nhỏ vội chạy ra ngoài hô hoán cầu cứu, riêng bé T. đang nằm ngủ phía trong không kịp thoát thân.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Đ. cùng lãnh đạo, giáo viên trong trường chạy tới đập tường cứu con gái. Tuy nhiên, do bên trong có nhiều mút xốp cách nhiệt nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao trùm căn nhà khiến việc tiếp cận và cứu người gặp khó khăn.

chay nha tam cua bao ve 5
Hiện trường vụ cháy khiến bé gái tử vong - Ảnh: Cắt từ clip

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy Đồng Nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 8h, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn 30 phút sau đó.

Vụ cháy khiến em Tr. tử vong, nhà tạm bảo vệ rộng khoảng 20m2 cháy đen, nhiều mái tôn đổ sập xuống đất.

Cháy phòng bảo vệ tại một trường tiểu học, bé gái 12 tuổi mắc kẹt bên trong, tử vong thương tâm

Cháy phòng bảo vệ tại một trường tiểu học, bé gái 12 tuổi mắc kẹt bên trong, tử vong thương tâm

Đám cháy bùng lên ở nhà tạm của nhân viên bảo vệ khiến bé gái 12 tuổi mắc kẹt bên trong đã không qua khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   Đồng Nai cháy phòng bảo vệ trường tiểu học Phù Đổng

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?