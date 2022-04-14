Do cả hai vợ chồng đều làm việc trong trường nên được lãnh đạo trường tạo điều kiện cho ở trong căn phòng bên cạnh trường. Thi thể nạn nhân trong vụ cháy được xác định là con gái của anh Đ.. Cháu năm nay 11 tuổi.

Liên quan đến vụ cháy nhà tạm của bảo vệ trường tiểu học Phù Đổng ( Đồng Nai ) khiến cháu bé tử vong, theo báo Công anh TP.HCM, được biết, căn phòng là nơi sinh sống hằng ngày của vợ chồng anh Đ. là nhân viên bảo vệ trường tiểu học Phù Đổng và chị M. là tạp vụ của trường, cùng 3 con.

Cũng theo anh Đ., ngoài mất con, thì toàn bộ tài sản bên trong căn phòng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Anh Đ. đau đớn cho biết, vợ chồng anh có 3 người con gái, cháu lớn sáng đi học. Thời điểm cháy có cháu Tr. và cháu út ở nhà. "Cháu út đang chơi bên ngoài căn phòng nên may mắn thoát nạn. Còn cháu Tr. ngủ say nên có thể bị ngạt khói và không thể thoát ra ngoài. Tôi phá cửa vào bên trong cứu con, nhưng đành bất lực".

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn ban đầu được xác định là do chập điện. Căn nhà tạm này có chứa nhiều mút xốp cách nhiệt, nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra với tốc độ nhanh.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo Tạp chí Người đưa tin, bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản và cả đứa con gái nhỏ vợ chồng anh Đ. khóc ngất.

Ngoài mất con, thì toàn bộ tài sản bên trong căn phòng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài ra, còn hơn 700 triệu đồng mà mẹ vợ mới gửi cho vợ chồng anh Đ. giữ hộ để đưa cho em trai vợ đi mua đất cũng bị thiêu rụi trong biển lửa.

Số tiền anh chị chắt chiu dành dụm cũng bị thiêu rụi - Ảnh: Người đưa tin

Tại hiện trường, toàn bộ căn phòng đã bị cháy rụi, nhiều cọc tiền có mệnh giá từ 500 đồng – 20.000 đồng và nhiều mảnh tiền USD Mỹ cũng được tìm thấy trong đống đổ nát.

Hiện, Công an phường Tân Biên đã tiến hành niêm phong toàn bộ số tiền bị cháy và các vật dụng có giá trị liên quan, bàn giao cho gia đình và hướng dẫn gia đình các thủ tục cần thiết.

Thi thể cháu Tr. cũng được bàn giao cho gia đình trong sáng cùng ngày để lo hậu sự. Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng có mặt tại gia đình anh Đ. để thăm hỏi, động viên và cùng người thân của cháu Tr. lo hậu sự cho cháu.

Người thân giúp gia đình tìm tài sản còn sót lại - Ảnh: Người đưa tin

Như đã đưa tin trước đó, theo VTV News, khoảng 7h20 sáng ngày 14/4, đám cháy bất ngờ bốc ra từ nhà tạm của nhân viên bảo vệ trường tiểu học Phú Đông. Lúc này, bà M. cùng con nhỏ vội chạy ra ngoài hô hoán cầu cứu, riêng bé T. đang nằm ngủ phía trong không kịp thoát thân.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Đ. cùng lãnh đạo, giáo viên trong trường chạy tới đập tường cứu con gái. Tuy nhiên, do bên trong có nhiều mút xốp cách nhiệt nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao trùm căn nhà khiến việc tiếp cận và cứu người gặp khó khăn.

Hiện trường vụ cháy khiến bé gái tử vong - Ảnh: Cắt từ clip

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy Đồng Nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 8h, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn 30 phút sau đó.

Vụ cháy khiến em Tr. tử vong, nhà tạm bảo vệ rộng khoảng 20m2 cháy đen, nhiều mái tôn đổ sập xuống đất.