Cháy phòng bảo vệ tại một trường tiểu học, bé gái 12 tuổi mắc kẹt bên trong, tử vong thương tâm

Xã hội 14/04/2022 11:00

Đám cháy bùng lên ở nhà tạm của nhân viên bảo vệ khiến bé gái 12 tuổi mắc kẹt bên trong đã không qua khỏi.

The VnExpress đưa tin, sáng 14/4, trong lúc đang dạy học, nhiều giáo viên và nhân viên Trường tiểu học Phù Đổng (phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) tá hỏa khi phát hiện đám cháy bùng lên ở nhà tạm của nhân viên bảo vệ liền hô hoán, di dời học sinh ra ngoài.

Cháy phòng bảo vệ tại một trường tiểu học, bé gái 12 tuổi mắc kẹt bên trong, tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy khiến bé gái tử vong - Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin của Dân Việt, Công an TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cũng cho biết đang xác minh, điều tra làm rõ vụ cháy khiến 1 người tử vong. Theo các nhân chứng, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa đã bùng lên tại nhà tạm của nhân viên bảo vệ. Thấy vậy, bảo vệ đã hô hoán, chữa cháy ban đầu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh cùng Công an TP. Biên Hòa đã điều người và phương tiện đến dập lửa. Ngay sau đó, lực lượng chức năng và nhân viên nhà trường phát hiện 1 thi thể nạn nhân bên trong căn nhà tạm nói trên. 

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bé gái (khoảng 11 tuổi), con của một nhân viên bảo vệ đang ở trong nhà tạm lúc xảy ra cháy. Căn nhà tạm này có chứa nhiều mút xốp cách nhiệt nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra với tốc độ nhanh. 

Bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

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