Hà Nội: Cháy ngùn ngụt cửa hàng ăn ở dãy nhà tạm, khói đen bốc lên hàng chục mét

Ngọn lửa lớn kèm khói bốc cao tại khu vực hồ Tây đã khiến 5 ngôi nhà lợp tôn bị ảnh hưởng.

Theo VietNamNet đưa tin, khoảng 19h10 ngày 19/5, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin xảy ra một vụ hỏa hoạn tại cửa hàng ăn uống trong ngõ 434 Lạc Long (Tây Hồ, Hà Nội).

Trung tâm chỉ huy nhanh chóng điều động lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) của Công an quận Tây Hồ, Cầu Giấy và Trung tâm PCCC khu vực 3 đến hiện trường dập lửa.

Lửa bốc cháy dữ dội - Ảnh: Kinh tế và Đô thị

Khu vực xảy cháy là nhà tạm, lợp mái tôn, một số nhà hướng mặt tiền đường Lạc Long Quân vừa sử dụng để ở, vừa sử dụng kinh doanh hàng ăn, photocopy... có chứa nhiều chất cháy nên lửa cháy lan nhanh sang 5 nhà kế bên và khó xử lý. Các nhà này đều thuộc loại nhà tạm, lợp tôn vừa là nơi ở vừa làm xưởng sản xuất.

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, Công an quận Tây Hồ đã đề nghị chi viện từ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an quận Cầu Giấy, Trung tâm chữa cháy khu vực 3 - Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội.

Thông tin về vụ việc, báo Kinh tế và Đô thị cho biết, đến 22 giờ 00 phút cùng ngày, đám cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy cháy khoảng 150m2 bao gồm nhà dân và một phần diện tích của các hộ kinh doanh liền kề (hộ kinh doanh photocopy, hộ kinh doanh quảng cáo, hộ kinh doanh thời trang). Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

