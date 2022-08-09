Cháy dữ dội thiêu rụi xưởng sản xuất rộng hàng ngàn mét vuông ở Long An

Ngọn lửa bao trùm cả công ty, khói đen lan cả một khu vực. Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt triển khai đội hình dập lửa.
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Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân cho biết, khoảng 16h10’ ngày 9/8, đám cháy bùng phát tại nhà xưởng một công ty chuyên sản xuất keo đóng trên địa bàn ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Thời điểm này chưa tan ca nên khi đám cháy bùng phát công nhân ở đây được huy động di dời tài sản ra ngoài để tránh ngọn lửa lan rộng. Tuy nhiên bên trong xưởng đa phần là chất dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh.
Bình chữa cháy mini được huy động đến dập lửa ban đầu nhưng bất thành. Đám cháy tạo cột khói đen cao hàng chục mét gây ngạt. Những nhà dân cạnh hiện trường vụ cháy đã đưa người thân của mình ra khỏi nhà để tránh nguy hiểm.
Thông tin từ Zing cho biết thêm, trong nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy khiến lửa bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ nhà xưởng kèm theo nhiều tiếng nổ.
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cảnh sát PCCC đã nhanh chóng điều một số xe chữa cháy và nhiều cán bộ, chiến sĩ đến tiếp cận hiện trường tích cực dập lửa.
Đến khoảng 19h30’, vụ cháy vẫn đang được các lực lượng triển khai chữa cháy.
Hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong công ty bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng huyện Đức Hòa đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.