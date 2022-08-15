Cháy lớn ở quận Bình Thạnh, cảnh sát giải cứu 10 người thoát khỏi 'cửa tử'

Hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà nhiều tầng ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt chữa cháy dập lửa và giải cứu 3 người, hướng dẫn 7 người thoát ra ngoài.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, trưa ngày 15/8, Công an quận Bình Thạnh cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ cháy căn nhà nhiều tầng trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng

Khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà nhiều tầng ở đường Phan Châu Trinh, phường 24, quận Bình Thạnh. Một số người dân tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin, Công an quận Bình Thạnh điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nhiều cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận bên trong, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giải cứu 3 người (1 nam, 2 nữ) bị mắc kẹt ở tầng 5, tầng 6. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát hướng dẫn 7 người khác ở các tầng còn lại thoát nạn bằng thang bộ...

Cảnh sát hướng dẫn người dân ra ngoài an toàn - Ảnh: Dân Trí

Khoảng 10 phút sau, đám cháy dần được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm cháy khoảng 9m2 tại tầng 4 cùng nhiều vật dụng sinh hoạt. Theo cơ quan công an, căn nhà cao tầng có diện tích khoảng 150m2, nguyên nhân đang được điều tra.

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