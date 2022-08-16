Cái kết "vừa lòng hả dạ" cho nữ hành khách quay TikTok nhún nhảy trên đường băng, gây ảnh hưởng đến an toàn bay

Cục hàng không quyết định xử phạt đối với nữ hành khách 26 tuổi ở TP Cần Thơ sau hành vi vi phạm khu vực hạn chế trong sân bay Phú Quốc, bất chấp nguy hiểm để quay clip đưa lên mạng xã hội.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ra quyết định cấm bay 6 tháng (từ 17/8 đến hết 16/2/2023) với nữ hành khách tên Lê Minh Xuân Y.

Lê Minh Xuân Y quay clip tại sân đỗ khi máy bay di chuyển tại sân bay Phú Quốc ngày 18/5 - Ảnh cắt từ clip. Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cũng nêu rõ: các hãng bay Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam không được vận chuyển hành khách này trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam. Các đơn vị sân bay được giao đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân hành khách.

Theo thông tin từ Báo VnExpress, trước đó, ngày 18/5, khi xe buýt chở khách từ nhà ga hàng không Phú Quốc ra máy bay vừa mở cửa, nữ hành khách 26 tuổi đã chạy ra để tạo dáng quay video cạnh một máy bay đang di chuyển. Sau đó cô đăng clip trên mạng xã hội. Nữ hành khách bị cấm bay 6 tháng - Ảnh cắt từ clip Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không của sân bay Phú Quốc trực ở đó đã kịp thời tiếp cận và yêu cầu hành khách quay trở lại vị trí an toàn.

Cục Hàng không Việt Nam xác định khách nữ đi chuyến bay VN-1740 chặng Phú Quốc - Cần Thơ ngày 18/5 đã có hành vi gây rối, cố ý không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không, trật tự công cộng tại sân bay. Trước hành vi đó, người này còn bị Cảng vụ Hàng không miền Nam xử phạt hành chính do "không tuân theo sự chỉ dẫn" của lực lượng kiểm soát an ninh, nhân viên hàng không. Quy định về an ninh an toàn hàng không nêu rõ về vị trí khách được hoạt động khi lên/xuống máy bay. Cụ Theo quy trình khai thác, khi khách lên/xuống máy bay tại khu vực chân cầu thang luôn có nhân viên an ninh, nhân viên phục vụ quan sát và nhắc nhở khách về khu vực được đi lại và khu vực cấm vì lý do an toàn. Thời gian gần đây, nhiều TikToker có những trào lưu gây ảnh hưởng đến sự an toàn sân bay. Các video "sống ảo" này được đăng tải với mục đích câu view, tuy nhiên họ nhận về rất nhiều chỉ trích của cư dân mạng. Có thể thấy, những hành vi này rất cần được xử lý nghiêm minh, thích đáng.

Đi dự sinh nhật, một thanh niên nghi bị bắn t.ử v.o.n.g do m.â.u t.h.u.ẫ.n tại Long An Công an Long An đang điều tra vụ việc một thanh niên nghi bị bắn bằng súng tử vong trong tiệc sinh nhật vào tối ngày 15.8, tại ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cai-ket-vua-long-ha-da-cho-nu-hanh-khach-quay-tiktok-nhun-nhay-tren-duong-bang-gay-anh-huong-den-an-toan-bay-492510.html