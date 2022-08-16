Trao đổi về góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhận định, hành vi của đối tượng gây án trong vụ việc này thể hiện tính chất côn đồ, manh động, lối sống ghen tuông, ích kỷ, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà sẵn sàng ra tay sát hại nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống , trước đó vào ngày 24/12/2021, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An, 19 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, về hành vi Giết người.

Theo thông từ báo Tiền Phong, mới đây, chiều 16/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân bị cáo Hoàng Tuấn An (SN 2002, ở huyện Hoài Đức) về tội “Giết người”.

Đối tượng này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1, điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng đối tượng dù chỉ 19 tuổi nhưng đã có thể ý thức được hành động của mình là sai. Nhưng đây là hành động coi thường mạng sống, phạm vào tội giết người phải chịu mức án cao nhất - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Tuyên phạt tù chung thân đối tượng Hoàng Tuấn An (SN 2002) - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Hoàng Tuấn An có quan hệ tình cảm với chị Hoàng Thị Ngọc Hà, là nữ sinh Học viện Ngân Hàng. Đầu năm 2021, gia đình chị Hà ngăn cấm, không cho hai người yêu nhau, cùng thời gian này, An và chị Hà cũng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã nên An nảy sinh ý định giết chết chị Hà.

Nữ sinh xấu số bị giết không thương tiếc - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Cáo trạng xác định, ngày 22/12/2021, An đi mua dao nhọn, rồi giấu dao vào túi quần, điều khiển xe máy đến nơi chị Hà làm thêm tại cửa hàng ở đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy.

Do trước đó An biết sau khi tan làm, chị Hà sẽ đi về xã Đức Giang (huyện Hoài Đức) nên An điều khiển xe máy đi về gần đó đợi.

Khoảng 22h30, chị Hà điều khiển xe máy đi về qua chỗ An đứng. Thấy vậy, An điều khiển xe máy đi theo, vượt lên trước chị Hà một đoạn rồi dừng lại đợi.

Còn chị Hà đi đến, nhìn thấy An chặn xe nên dừng lại và nói: “Muốn gọi người ra hay như thế nào” thì An trả lời “Tao muốn nói chuyện”. Nghe vậy chị Hà nói tiếp “Mày đứng đây thì tao gọi người ra”.

Chị Hà vừa dứt lời thì An dùng tay phải rút dao nhọn trong túi quần ra, đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng cổ bên trái. Bị đâm, chị Hà ngã gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, An cầm con dao tự đâm vào vùng cổ bên trái của mình để tự sát. Cùng lúc đó có anh Trần Anh Tuấn (SN 1986, ở huyện Hoài Đức) đi qua phát hiện, lao tới ghì An xuống đường và giằng con dao trên tay An, vứt đi. Anh Tuấn sau đó hô hoán mọi người xung quanh và báo Công an huyện Hoài Đức đến đưa An về trụ sở làm việc.

Hiện trường thương tâm của mối tình ngang trái - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Trước khi phiên xử bị cáo Hoàng Tuấn An diễn ra, hơn 2.000 sinh viên Học viện Ngân hàng đã ký tên vào Đơn kiến nghị Chánh án TAND TP Hà Nội xét xử nghiêm minh, loại bỏ kẻ thủ ác khỏi cộng đồng, xã hội.