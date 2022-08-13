Công an H.Cầu Kè (Trà Vinh) bắt tạm giam Trần Thanh Thùy (47 tuổi, ở Trà Vinh) vì đã để cho nhân viên tự thỏa thuận với khách và bán dâm tại cơ sở.

Theo thông tin từ Zingnews, vào ngày 13/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Thùy (47 tuổi, ở huyện Cầu Kè) điều tra về tội Chứa mại dâm.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Thùy (47 tuổI) - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo kết quả điều tra, ngày 31/7, Công an huyện Cầu Kè kiểm tra cơ sở massage ở xã Thạnh Phú do ông N.M.T (47 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) đứng tên kinh doanh và giao cho Thùy trực tiếp quản lý, điều hành.

Thùy đã thừa nhận hành vi vi phạm. Nữ quản lý khai việc mua, bán dâm do các nhân viên tự thỏa thuận với khách khi họ có nhu cầu.

Tại cơ quan công an, Thùy đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. - Ảnh Zingnews

Theo thông tin từ báo Thanh niên, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 3 phòng nên lập biên bản phạm tội quả tang. Qua kiểm tra, công an thu giữ 1,2 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

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