Nghệ An: Tìm kiếm bé trai 2 tuổi rơi xuống kênh mất tích

Xã hội 11/08/2022 21:47

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm một bé trai 2 tuổi ngã xuống kênh khi đi hái sung và bị nước cuốn trôi.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, tối 11/8, ông Hoàng Văn Long - Chủ tịch UBND xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên cho biết, có 1 cháu bé 2 tuổi đã ngã xuống kênh Nhà Lê khi đi hái sung, do nước chảy quá siết nên cháu bé đã bị nước cuốn trôi đi mất và hiện vẫn chưa được tìm thấy. 

Sau khi điều tra, nạn nhân được xác định là cháu L.M.A (SN 2020), trú tại xã Hưng Tây. 

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Khúc kênh nơi bé trai mất tích - Ảnh: Báo Nghệ An

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 16h cùng ngày, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người đuối nước tại kênh Nhà Lê, đoạn qua xóm Nam Kẻ Gai, xã Hưng Tây.

Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên sông đã huy động phương tiện cùng 8 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

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Đội cứu hộ cứu nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Tuổi trẻ 

Tuy nhiên, do nước kênh chảy xiết vì mưa lớn và trời tối đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

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