Bình Định: Khởi tố vụ tài xế cố tình tông ô tô làm 2 người tử vong

Xã hội 10/08/2022 09:39

Công an tỉnh Bình Định khởi tố vụ án, chỉ vì mâu thuẫn từ món nợ 900 nghìn đồng, Trần Xuân Hải (29 tuổi) đã lái xe ô tô cố ý tông chết 2 học sinh.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, tối 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Hải (29 tuổi, ở xã Ân Đức, H.Hoài Ân, Bình Định) để tiếp tục điều tra về tội giết người.

Bình Định: Khởi tố vụ tài xế cố tình tông ô tô làm 2 người tử vong - Ảnh 1
Trần Xuân Hải (29 tuổi) - Ảnh: Báo Thanh niên 

Theo kết quả điều tra ban đầu, V.P.H.B (15 tuổi, ở TT.Tăng Bạt Hổ, H.Hoài Ân, Bình Định) nợ N.T.T (vợ của Hải - ở xã Ân Thạnh, H.Hoài Ân) số tiền 900.000 đồng. T. đòi nợ nhiều lần nhưng B. không trả nên đã đăng thông tin việc này lên mạng xã hội Facebook.

Bình Định: Khởi tố vụ tài xế cố tình tông ô tô làm 2 người tử vong - Ảnh 2
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định bắt khẩn cấp đối tượng Trần Xuân Hải - Ảnh: Báo Dân trí

Chiều 3/8, V.P.H.B bực tức nên rủ thêm 2 người bạn là N.Q.V (17 tuổi, ở xã Ân Đức) và N.Q.L (16 tuổi, ở xã Ân Thạnh) đến nhà của T. ở xã Ân Thạnh để nói chuyện. Phát hiện nhóm của B. đứng trước nhà, T. đã gọi điện cho Hải về giải quyết.

Lúc này, L. đứng ngoài cổng, còn B. và V. đi vào nhà, sau đó cãi nhau với T. rồi cả 3 đi xe máy quay về.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Hải điều khiển ô tô BS 77A - 136.14 về cách nhà của T. khoảng 80m thì gặp nhóm của B. Sau đó, 3 thiếu niên trên đã xảy ra giằng co với Hải nên đã bỏ chạy. Hải đã rượt theo rồi cố tình tông vào phía sau xe máy của 3 thanh thiếu niên này. 

Hậu quả, B. và V. tử vong trong khi được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân còn L. thì bị thương nặng. 

Bình Định: Khởi tố vụ tài xế cố tình tông ô tô làm 2 người tử vong - Ảnh 3
Hiện trường vụ án khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng - Ảnh: Báo Dân trí 

Hiện, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên cho hay: "Đơn vị đang tập trung điều tra làm rõ tội giết người đối với Trần Xuân Hải và làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan trong vụ án này". 

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