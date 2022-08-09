Đi du lịch ở suối Sapa, cặp vợ chồng trẻ xấu số bị nước cuốn mất tích

Xã hội 09/08/2022 14:01

Hiện cơ quan chức năng đang cố gắng tìm kiếm người chồng bị mất tích do nước cuốn trôi.

Theo thông tin từ báo Lao động, vào ngày 9/8, thông tin từ UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn, khiến 2 vợ chồng du khách bị nước cuốn trôi trong lúc ra suối chụp ảnh.

Theo đó, khoảng 17h ngày 8/8, tại khu vực homestay Uptopia ven suối Mường Hoa, đoạn chảy qua địa phận thôn Tà Chải Mông, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, nhóm du khách 4 người đã tự ý ra khu vực suối chụp ảnh check in.

Đi du lịch ở suối Sapa, cặp vợ chồng trẻ xấu số bị nước cuốn mất tích - Ảnh 1

Công an xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang tiến hành thu thập thông tin sự việc từ người dân địa phương - Ảnh: Báo Giao thông 

Tại thời điểm trên, anh N.T.H (SN 1994, ở thành phố Bắc Giang) không may bị trượt chân, rơi xuống suối.

Thấy vậy, vợ của anh này là chị N.T.H.T (SN 1998) đã nhảy xuống suối cứu chồng nhưng do nước suối chảy xiết đã cuốn trôi cả 2 vợ chồng.

Người vợ may mắn bám được vào hòn đá và được 1 người dân địa phương đi ngang qua trông thấy cứu được lên bờ. Còn người chồng bị nước cuốn đi mất tích.

Đi du lịch ở suối Sapa, cặp vợ chồng trẻ xấu số bị nước cuốn mất tích - Ảnh 2

Lực lượng công an đang ra sức tìm kiếm tung tích của người chồng - Ảnh: Báo Lao động

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Giao thông, ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã Tả Van lập tức huy động các lực lượng cứu hộ tìm kiếm ở khu vực xung quanh. Đồng thời, cơ quan chức năng cho biết đã thuê cả thợ lặn tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.

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