Hai bị cáo đều được cho là người khuyết tật dạng câm điếc đã có hành vi hiếp dâm, sát hại cô gái câm biếc bẩm sinh, TAND tỉnh Đồng Tháp ra quyết định tuyên án Huỳnh Văn Hiền bị tuyên phạt mức án chung thân và Văn Công Tùng Bách mức án 29 năm tù

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 6-8, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt cáo Huỳnh Văn Hiền (32 tuổi) tù chung thân và Văn Công Tùng Bách (40 tuổi, cùng ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 29 năm tù về các tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Tòa án xét xử vụ cô gái câm điếc bẩm sinh bị sát hại. - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Cả hai bị cáo đều là người khuyết tật câm điếc bẩm sinh, người phiên dịch ký hiệu ngôn ngữ cũng được mời đến hỗ trợ phiên dịch lời của bị cáo cho HĐXX và những người tham gia phiên tòa.

Tòa cho mời người phiên dịch dùng ngôn ngữ kí hiệu để hỗ trợ vụ án. - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM Theo cáo trạng, hai bị cáo và bị hại HKH (câm, điếc bẩm sinh) là bạn bè. Trước đó, Hiền và H. có quan hệ tình cảm, Hiền muốn cưới H. nhưng cô gái không đồng ý nên tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè. Khoảng 19 giờ 30 ngày 28-5-2021 cả ba hẹn nhau đi cà phê và sau đó đi nhậu ở quán ven đường thuộc khu vực phường 6, TP Cao Lãnh, Hiền và H. uống bia còn Bách uống nước ngọt.

Sau khi nhậu xong, Hiền thấy H. đã say nên rủ Bách cùng đưa cô gái đến nơi vắng để quan hệ. Sau khi chở H. đến khu vườn ở cặp bờ sông Cầu Đúc thuộc xã Tịnh Thới, cả hai khống chế rồi luân phiên xâm hại tình dục nạn nhân. Khi nạn nhân kháng cự, Hiền siết cổ làm nạn nhân bất tỉnh. Sau khi thực hiện hành vi, cả hai ném nạn nhân xuống sông và lấy nhẫn vàng, điện thoại di động của nạn nhân. Còn chiếc xe nạn nhân cả 2 điều khiển đến khu vực sông Tiền (thuộc xã Hòa An) rồi ném xuống sông phi tang. Theo báo Thanh niên cho biết Hiền dùng tay đè và bóp cổ chị H, còn Bách dùng tay giữ chặt hai chân để chị H. không vùng vẫy. Do đuối sức, nạn nhân bất tỉnh. Hiền cướp chiếc nhẫn trên tay chị H. và lấy điện thoại iPhone trong túi của chị. Sau đó, Hiền và Bách thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân, rồi khiêng nạn nhân ném xuống sông. Đến sáng ngày 30.5, người dân phát hiện xe máy của chị H. dưới sông và thi thể chị trong tình trạng không mảnh vải che thân, đang trong thời kỳ phân hủy nên báo công an. Bị cáo Văn Công Tùng Bách (trái) và bị cáo Huỳnh Văn Hiền tại phiên tòa. - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo kết luận giám định pháp y, chị H tử vong do ngạt nước, nhồi máu cơ tim. Sau đó, Hiền và Bách đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Văn Hiền tù chung thân, Văn Công Tùng Bách 29 năm tù, cùng về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản; đồng thời buộc cả 2 bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền gần 178 triệu đồng.

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