Vụ 8 sinh viên ngộ độc rượu dần hé lộ: Chủ nhà hàng khai gì?

Xã hội 07/08/2022 09:45

Chủ nhà hàng nơi mà 8 sinh viên uống hết 5 lít rượu không rõ nguồn gốc có pha với nước ngọt. Sau đó 2 người tử vong, 6 người khác đang được cấp cứu, cho biết 6 nạn nhân là nhân viên phục vụ tại quán.

Theo thông tin từ báo VnExpress, ngày 6/8, chủ nhà hàng trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, đã làm việc với Công an TP Thủ Đức về việc 2 sinh viên tử vong, 6 người phải nhập viện sau cuộc nhậu tại quán.

Vụ 8 sinh viên ngộ độc rượu dần hé lộ: Chủ nhà hàng khai gì? - Ảnh 1
 Sáu người đang được cấp cứu sau cuộc nhậu - Ảnh: VnExpress

Bước đầu xác định, hai người tử vong là N.V.C (19 tuổi) và N.T.T (24 tuổi). 6 người còn lại đang được điều trị tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Nhóm này đều là sinh viên tại một trường cao đẳng đóng trên địa bàn phường Phước Long B.

Công an làm rõ, tối 3/8, nhóm 6 nhân viên tổ chức nhậu tại quán, có mời 2 bạn nữ cùng tham gia. Nhóm này đã lấy 5 lít rượu trắng có sẵn tại quán, pha với nước ngọt màu đỏ và đã uống hết. Đến 4h sáng 4/8 cả nhóm mới giải tán ra về, chỉ có 2 nhân viên ở lại trông coi quán. Đến đầu giờ chiều 5/8, chủ nhà hàng phát hiện các nhân viên mệt mỏi, nôn ói, người có dấu hiệu tím tái… nên yêu cầu đến bệnh viện Lê Văn Việt cấp cứu. Nam nhân viên N.V.C đã tử vong sau đó.

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 1 trong 6 người trong vụ ngộ độc rượu đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, tại nơi trọ của nhân viên N.T.T, buổi sáng 5/8 hàng xóm phát hiện anh này tím tái, bất tỉnh... nên đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Tuy nhiên các y bác sĩ xác nhận, anh T đã tử vong trước đó khoảng 2h.

Sau khi tiếp nhận thông tin, phía Công an phường đã có thông báo cho chủ nhà hàng.

Thông tin từ báo Vietnamnet cho hay, 6 người còn lại đã qua cơn nguy kịch. Khi nhập viện các y bác sĩ ở các bệnh viện chẩn đoán là ngộ độc methanol ngày thứ hai, có nồng độ methanol trong máu cao. Các bệnh nhân này đã được lọc máu, đặt nội khí quản, thở máy…

Ngay sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc như nói trên, Đội điều tra Tổng hợp, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP.Thủ Đức) đã phối hợp cùng Phòng y tế TP Thủ Đức cùng các cơ quan chức năng khác vào cuộc điều tra. Công an đã lấy mẫu rượu, thực phẩm mà nhóm 8 người trên đã ăn, uống để giám định; tuy nhiên tất cả đều không còn dấu vết.

Vụ 8 sinh viên ngộ độc rượu dần hé lộ: Chủ nhà hàng khai gì? - Ảnh 3
Nhà hàng nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Công an đã mời làm việc ông Nguyễn Duy B (Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty TNHH nhà hàng MrBaocuisine - chi nhánh Tăng Nhơn Phú). Bước đầu xác định, nhà hàng được cấp phép hoạt động từ ngày 21/4/2022 và chính thức đón khách từ ngày 1/6/2022 đến nay. Đây là nhà hàng buffet món nướng, có phục vụ bia, rượu nhẹ…

Ông B khai, khoảng 23h30 tối 3/8, nhà hàng dọn dẹp nghỉ thì nhóm 6 nhân viên tổ chức ăn uống tại sân của quán. Nhóm có mời thêm 2 bạn nữ quen biết tham gia cùng. 

Về thực phẩm ăn uống, nhóm tự mua ở ngoài. Tuy nhiên, thức uống thì lấy một bình có 5 lít rượu có sẵn trong quán. Nhóm nhậu 8 người đã pha rượu với nước ngọt để uống. Về nguồn gốc số rượu mà 8 người đã uống, ông B. cho biết, khoảng tháng 5/2022, một nhân viên tên T (đã nghỉ việc) đi mua nước suối cho nhà hàng. 

Nơi bán giao 5 bình nước suối nhưng có một bình là rượu nên quản lý đã viết giấy, dán chữ trên bình là “rượu” rồi mang vào kho lưu giữ cho đến nay. Do nam nhân viên trên nghỉ việc nên chủ nhà hàng cũng không rõ số nước suối và cả bình rượu trên được mua từ đâu.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng TP Thủ Đức cùng công an đã tiến hành kiểm tra, điều tra toàn diện về nhà hàng Mr Bao và đến nay chưa có kết luận chính thức về vụ việc.

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Liên quan đến vụ 8 sinh viên ngộ độc rượu, 2 người tử vong, mới đây lực lượng chức năng cho biết các nạn nhân đã uống hết năm lít rượu do nhân viên cũ của nhà hàng để lại, khi uống có pha thêm nước ngọt vô rượu để uống.

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