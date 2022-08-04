Bình Định: Chở vợ về quê bị trai làng chặn đường gây sự, tài xế ô tô tông thẳng khiến 2 người tử vong

Xã hội 04/08/2022 08:55

Bị chặn đầu xe, T.X.H. (SN 1993, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) đã điều khiển xe ô tô tông vào phía sau xe của 3 người khiến 2 người chết.

Theo Pháp luật TP.HCM cho biết, tối 3/8, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an huyện Hoài Ân (Bình Định) điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 1 người khác bị thương.

Bình Định: Chở vợ về quê bị trai làng chặn đường gây sự, tài xế ô tô tông thẳng khiến 2 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ xe hơi tông vào xe máy làm 2 người chết, 1 người bị thương tại xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 3/8, T.X.H điều khiển xe hơi 4 chỗ ngồi mang BS: 77A-136.14 đi về nhà vợ ở xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân) thì phát hiện 3 thanh niên đi xe máy chặn đường, gồm: V.P.H.B. (SN 2007, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân); N.Q.V. (SN 2005, ở xã Ân Đức) và N.Q.L. (SN 2006, ở xã Ân Thạnh).

Thấy vậy, H. đã điều khiển xe ô tô rượt đuổi theo xe máy khoảng 100 m thì tông vào đuôi xe của 3 thanh niên nói trên. 

Thông tin từ báo Tiền Phong, hậu quả, V.P.H.B. tử vong tại chỗ; N.Q.V. và N.Q.L. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để cấp cứu, tuy nhiên N.Q.V. sau đó cũng tử vong. 

Hiện, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: Tài xế gây tai nạn kinh hoàng khai những gì?

Vụ xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: Tài xế gây tai nạn kinh hoàng khai những gì?

Sau khi gây tai nạn khiến 1 người chết và nhiều người bị thương, tài xế chiếc xe Santa Fe bị tạm giữ để điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tông chết người ô tô tông chết người

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 24 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?