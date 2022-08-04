Bị chặn đầu xe, T.X.H. (SN 1993, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) đã điều khiển xe ô tô tông vào phía sau xe của 3 người khiến 2 người chết.

Theo Pháp luật TP.HCM cho biết, tối 3/8, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an huyện Hoài Ân (Bình Định) điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 1 người khác bị thương.

Hiện trường vụ xe hơi tông vào xe máy làm 2 người chết, 1 người bị thương tại xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 3/8, T.X.H điều khiển xe hơi 4 chỗ ngồi mang BS: 77A-136.14 đi về nhà vợ ở xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân) thì phát hiện 3 thanh niên đi xe máy chặn đường, gồm: V.P.H.B. (SN 2007, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân); N.Q.V. (SN 2005, ở xã Ân Đức) và N.Q.L. (SN 2006, ở xã Ân Thạnh).

Thấy vậy, H. đã điều khiển xe ô tô rượt đuổi theo xe máy khoảng 100 m thì tông vào đuôi xe của 3 thanh niên nói trên.

Thông tin từ báo Tiền Phong, hậu quả, V.P.H.B. tử vong tại chỗ; N.Q.V. và N.Q.L. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để cấp cứu, tuy nhiên N.Q.V. sau đó cũng tử vong.

Hiện, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

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