Con dâu nhậu say, ra tay tàn nhẫn đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn

Xã hội 09/08/2022 00:20

Sau khi đi nhậu về, con dâu xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh mẹ chồng tàn nhẫn, khiến nạn nhân gãy 2 xương sườn.

Theo thông tin từ báo Người lao động, sáng 7-8, Công an phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang triệu tập lấy lời khai đối với Nguyễn Thị Kim Minh (47 tuổi, ngụ phường Thống Nhất) để làm rõ hành vi đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn.

Khoảng 22 giờ ngày 31-7, sau khi đi nhậu về, bà Minh qua nhà mẹ chồng là bà Lương Thị Hương (70 tuổi) ở kế bên.

Tại đây, do có mâu thuẫn từ trước nên bà Minh và mẹ chồng xảy ra lời qua tiếng lại. Lúc này, bà Minh đã lao vào dùng 2 tay đánh, cào cấu vào mặt và cổ bà Hương. Chưa dừng lại, bà Minh tiếp tục đẩy bà Hương ngã xuống giường rồi ngồi đè lên người và dùng 2 tay cào cấu vào mặt, cổ, dùng 2 chân kẹp chặt vào 2 mạn sườn bà Hương.

Con dâu nhậu say, ra tay tàn nhẫn đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn - Ảnh 1
Công an phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang lời khai đối với Nguyễn Thị Kim Minh. - Ảnh: Báo Người lao động

Khoảng 20 phút sau, bà Minh thả bà Hương ra rồi đi về nhà ngủ. Đến sáng hôm sau, con của bà Hương phát hiện mẹ mình bị chảy máu, sưng tấy vùng mặt, cổ và trên người nên đã đưa đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả chụp phim, bà Hương bị gãy 2 xương sườn số 6 và số 7 bên trái.

Hiện Công an phường Thống Nhất đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột để xử lý theo thẩm quyền.

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