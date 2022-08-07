Thông tin MỚI về vụ 8 sinh viên uống ngộ độc, 2 người tử vong: Đã xác định được tạp hoá bán rượu

Xã hội 07/08/2022 14:27

Vào chiều ngày 7/8, Công an Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một tạp hóa được xác định là bán rượu mà tám sinh viên uống bị ngộ độc.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều 7/8, Công an Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một tạp hóa được xác định là bán rượu mà tám sinh viên uống bị ngộ độc.

Qua điều tra cho thấy, cửa hàng tạp hóa bán rượu này được xác định nằm trên địa bàn phường Phước Long B. Trong chiều cùng ngày, Đội điều tra tổng hợp, Đội kỹ thuật hình sự Công an TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan đã đến cửa hàng tạp hóa này để khám nghiệm. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành khám xét, thu giữ các mẫu rượu và vật dụng liên quan để phục vụ công tác xét nghiệm, truy nguồn gốc rượu.

Thông tin MỚI về vụ 8 sinh viên uống ngộ độc, 2 người tử vong: Đã xác định được tạp hoá bán rượu - Ảnh 1
Bệnh nhân trong vụ việc đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 5/8, đại diện Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận 3 sinh viên ngụ tại TP Thủ Đức, nhập viện trong tình trạng ngộ độc methanol. Trong số này, một bệnh nhân bị hôn mê sâu và tử vong sau 30 phút nhập viện, 2 bệnh nhân khác được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Thông tin MỚI về vụ 8 sinh viên uống ngộ độc, 2 người tử vong: Đã xác định được tạp hoá bán rượu - Ảnh 2
Các bác sĩ đang tích cực điều trị cho người bị ngộ độc rượu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Người nhà các bệnh nhân cho biết, 8 sinh viên uống một loại rượu không rõ nguồn gốc ở một quán tại phường Phước Long B, sau đó xuất hiện các triệu chứng đau bụng, chóng mặt, nôn ói. Một người sau đó tử vong tại phòng trọ, 7 người còn lại được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, trong đó 1 người tử vong tại Bệnh viện Lê Văn Việt.

Điều tra khẩn cấp vụ 2 sinh viên tử vong, 6 sinh viên nguy kịch sau khi uống rượu tại TP Thủ Đức

Điều tra khẩn cấp vụ 2 sinh viên tử vong, 6 sinh viên nguy kịch sau khi uống rượu tại TP Thủ Đức

Thông tin vào ngày 6/8, sau khi uống rượu chung, 8 sinh viên đã gặp tình trạng ngộ độc rượu, trong đó 2 em tử vong.

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