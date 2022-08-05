Lãnh đạo UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận đoạn clip về một bé gái bị bạo hành lan truyền trên mạng xã hội gần đây là có thật và đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Theo thông tin từ VietNamNet, mạng xã hội vừa xuất hiện clip dài khoảng 4 phút, ghi lại cảnh một bé gái bị lột hết quần áo, trói hai tay treo lơ lửng trên trần nhà. Một người đàn ông xuất hiện, dùng roi đánh đập bé gái này.

Sau khi đăng tải, đoạn clip khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông. Đồng thời rất nhiều người dùng mạng cũng chia sẻ clip này với hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND xã Cương Gián, hiện đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an đến nhà nạn nhân để xác minh.

"Clip đó là có thật. Bé gái trong clip 11 tuổi. Sáng 5/8, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an đến nhà bé gái để tìm gặp bố cháu để xác minh, làm rõ sự việc nhưng hiện vẫn chưa gặp được. Mẹ của bé gái đang làm việc ở nước ngoài. Bé gái này sinh sống cùng bố, bố của cháu bé thường xuyên uống rượu" - lãnh đạo xã Cương Gián cho hay.

Đoạn clip đang khiến cộng đồng mạng quan tâm - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 5/8, lãnh đạo UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, cháu bé trong clip là cháu N.B.N. (11 tuổi, trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián). Hiện, cháu N. đang sống cùng bố, anh trai và em gái còn mẹ đi làm ở nước ngoài.

Cũng theo lãnh đạo xã Cương Gián, sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng công an đã đến nhà cháu N. để xác minh.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người đàn ông trong clip là N.V.T. (36 tuổi, là bố đẻ của cháu N). Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng công an đến, N.V.T. đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Được biết, ông N.V.T. thường xuyên say rượu và xảy ra mâu thuẫn cùng bà con lối xóm. Hôm xảy ra sự việc, ông N.V.T. đã uống rượu sau đó cởi đồ và buộc tay cháu N. lên, đồng thời bắt người anh trai của cháu quay video lại hành động dùng roi đánh vào người cháu N..

Hiện lực lượng Công an xã túc trực và tìm kiếm tung tích ông N.V.T. để xác minh, làm rõ.

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