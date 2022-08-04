Bé gái bị bố dượng và mẹ ruột bạo hành đến nay sức khỏe đã ổn định, cơ quan chức năng chấp thuận việc cho cha ruột của bé nhận về nuôi.

Liên quan đến vụ bé gái 7 tuổi bị bố dượng và mẹ ruột bạo hành dã man, ngày 3/8, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Phương - Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Phú cho biết, bé D.Y (SN 2015) bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành gây xôn xao dự luận đến nay sức khỏe đã ổn định. Trong quá trình bé D.Y. điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện này và xã Tân Hòa đã tích cực theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Ông Phương cũng cho biết, ngày 2/8, UBND xã Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã cấp giấy giới thiệu cho ông V.B.G là cha ruột của cháu D.Y. được nhận con về chăm sóc, nuôi dưỡng và địa phương đã chấp thuận.

Bé gái sẽ được cha ruột đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc - Ảnh: báo Tiền Phong Thông tin cụ thể về vụ việc, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Thanh Phương - phó chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Bình Phước cho biết, trước đó, bé gái bị bạo hành là V.Y.D. (7 tuổi, quê Nghệ An), hiện đang sống cùng mẹ đẻ là chị Lầu Y Lầu (25 tuổi) và cha dượng Trần Thanh Tú (23 tuổi, ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa). Khoảng hơn 16h ngày 27/7, khi hàng xóm qua nhà bé D. chơi, cho đồ thì phát hiện trên người bé có nhiều vết bầm tím nghi do bị bố mẹ bạo hành. Sau đó, người này đã đưa bé gái về nhà mình và báo công an địa phương.

Sau đó, UBND xã Tân Hòa cử lực lượng đến đưa bé gái về trụ sở. Trong tối 27/7, cơ quan công an đã mời mẹ đẻ, cha dượng của bé gái lên làm việc, lấy lời khai và thụ lý vụ việc. Đồng thời, đưa bé gái đến Trung tâm Y tế huyện để thăm khám, nhập viện điều trị. Thời điểm nhập viện, vùng đầu, lưng, mông, hai chân và hai cánh tay bé D. có những vết bầm tím. Trong đó, mông có vết thương rách da, tay và chân có nhiều vết trầy xước. Không có các tổn thương nội tạng, bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống hơi ít, tiêu tiểu bình thường, cử động tay, chân bình thường. Sau khi điều trị, đến nay các vết thương phần mềm bầm tím ở lưng, tay, chân hết phù nề, xuất huyết dưới da đã khỏi, vết thương ở mông đã khô nhưng còn đau nhẹ. Cháu bé tỉnh táo, chơi ngoan, ăn ngủ ngon, không sốt. Dự kiến, ngày 5/8 tới bé gái xuất viện. Liên quan vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú để điều tra về hành vi "hành hạ con", khởi tố bị can Lầu Y Lầu, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú (do đối tượng đang mang thai, nuôi con nhỏ) để điều tra.

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