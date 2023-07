Khoảng hơn 16h ngày 27/7, khi hàng xóm qua nhà bé D. chơi, cho đồ thì phát hiện trên người bé có nhiều vết bầm tím nghi do bị bố mẹ bạo hành. Sau đó, người này đã đưa bé gái về nhà mình và báo công an địa phương.

Sau đó, UBND xã Tân Hòa cử lực lượng đến đưa bé gái về trụ sở. Trong tối 27/7, cơ quan công an đã mời mẹ đẻ, cha dượng của bé gái lên làm việc, lấy lời khai và thụ lý vụ việc. Đồng thời, đưa bé gái đến Trung tâm Y tế huyện để thăm khám, nhập viện điều trị.

Thời điểm nhập viện, vùng đầu, lưng, mông, hai chân và hai cánh tay bé D. có những vết bầm tím. Trong đó, mông có vết thương rách da, tay và chân có nhiều vết trầy xước. Không có các tổn thương nội tạng, bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống hơi ít, tiêu tiểu bình thường, cử động tay, chân bình thường.

Sau khi điều trị, đến nay các vết thương phần mềm bầm tím ở lưng, tay, chân hết phù nề, xuất huyết dưới da đã khỏi, vết thương ở mông đã khô nhưng còn đau nhẹ. Cháu bé tỉnh táo, chơi ngoan, ăn ngủ ngon, không sốt. Dự kiến, ngày 5/8 tới bé gái xuất viện.

Liên quan vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú để điều tra về hành vi "hành hạ con", khởi tố bị can Lầu Y Lầu, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú (do đối tượng đang mang thai, nuôi con nhỏ) để điều tra.