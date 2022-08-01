Tình hình sức khỏe hiện tại của cháu bé 1 tuổi nghi bị cặp vợ chồng bảo mẫu bạo hành?

Xã hội 01/08/2022 08:43

Đến tối 31/7 tình trạng nhiễm khuẩn huyết biến chứng suy đa cơ quan của bé gái 18 tháng nghi bị bạo hành đã có dấu hiệu chuyển biến khá hơn. Tuy nhiên, trẻ có nhiều biểu hiện về di chứng thần kinh.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 31/7, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có thông tin chính thức về tình hình sức khỏe của bé gái 18 tháng tuổi nghi bị vợ chồng bảo mẫu ở Hà Nội bạo hành.

Theo PGS-TS Tạ Anh Tuấn - Trưởng Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện tại sau 6 ngày được điều trị hồi sức tích cực, tình trạng nhiễm khuẩn huyết biến chứng suy đa cơ quan của bệnh nhi đã có dấu hiệu chuyển biến khá hơn.

"Đến nay, bệnh nhi đã cai được thở máy xâm nhập, chuyển sang thở oxy hỗ trợ, tình trạng tuần hoàn và chức năng các cơ quan đang dần hồi phục. Tuy nhiên, trẻ có nhiều biểu hiện về di chứng thần kinh. Trẻ đang được các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục chăm sóc tích cực" - PGS Tuấn thông tin.

Tình hình sức khỏe hiện tại của cháu bé 1 tuổi nghi bị cặp vợ chồng bảo mẫu bạo hành? - Ảnh 1
Nhiều vết lằn, vết bầm tím tụ máu trên cơ thể bệnh nhi tại thời điểm nhập viện - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, trước đó, ngày 26/7, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận bệnh nhi Q.T (18 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng hôn mê, có dấu hiệu mất nước, suy tuần hoàn, suy hô hấp nặng, SpO2 84%, có nhiều vết lằn, vết bầm tím tụ máu trên cơ thể.

PGS.TS Tạ Anh Tuấn cho biết thêm, qua khai thác thông tin từ người phụ nữ đưa trẻ đến viện: cách vào viện 7 ngày, trẻ xuất hiện sốt 38,5 – 39 độ, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt, kèm theo ho. 

Trẻ sốt liên tục 5 ngày (người nuôi dưỡng không theo dõi nhiệt độ thường xuyên), sau đó cắt sốt 2 ngày, trẻ ăn được, chơi ngoan. Ngày 26/7, trẻ sốt lại 39 độ, ho, ăn uống được, đi ngoài phân lỏng, xuất hiện khò khè, thở nhanh nên được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám.

Tình hình sức khỏe hiện tại của cháu bé 1 tuổi nghi bị cặp vợ chồng bảo mẫu bạo hành? - Ảnh 2
Cặ vợ chồng bảo mẫu nghi bạo hành trẻ - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, qua thăm khám các bác sĩ thấy trẻ có biểu hiện hôn mê, suy hô hấp nặng phải hỗ trợ thở máy, suy tuần hoàn, rối loạn tiêu hóa. 

Trên da có vết thương ở nhiều vị trí: vết lằn kích thước 4-5cm ở cổ chân 2 bên; vết lằn kích thước 10-12cm ở mặt ngoài đùi phải; vết lằn tím tụ máu kích thước 10cm ở mặt ngoài đùi trái; vết bầm tụ máu kích thước 3x4cm ở trán.

Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán: Theo dõi nhiễm khuẩn huyết có sốc nhiễm khuẩn biến chứng suy đa cơ quan và nghi ngờ trẻ bị bạo hành. 

Ngay lập tức, trẻ đã được điều trị: Hỗ trợ hô hấp (thở máy), điều trị sốc (bù dịch, vận mạch), tiêm kháng sinh và được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc toàn diện tại khoa Điều trị tích cực nội khoa. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã báo ngay các cơ quan chức năng liên quan (Công an phường Láng Thượng, Tổng đài điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111) để làm rõ vụ việc.

Bé gái 1 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội từng sốt 5 ngày nhưng không được đưa vào viện

Bé gái 1 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội từng sốt 5 ngày nhưng không được đưa vào viện

Trước khi xảy ra vụ việc, bé Q.T. từng sốt liên tục 5 ngày nhưng người nuôi dưỡng không theo dõi nhiệt độ thường xuyên, không đưa vào viện.

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