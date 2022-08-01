Theo PGS-TS Tạ Anh Tuấn - Trưởng Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện tại sau 6 ngày được điều trị hồi sức tích cực, tình trạng nhiễm khuẩn huyết biến chứng suy đa cơ quan của bệnh nhi đã có dấu hiệu chuyển biến khá hơn.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 31/7, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có thông tin chính thức về tình hình sức khỏe của bé gái 18 tháng tuổi nghi bị vợ chồng bảo mẫu ở Hà Nội bạo hành .

"Đến nay, bệnh nhi đã cai được thở máy xâm nhập, chuyển sang thở oxy hỗ trợ, tình trạng tuần hoàn và chức năng các cơ quan đang dần hồi phục. Tuy nhiên, trẻ có nhiều biểu hiện về di chứng thần kinh. Trẻ đang được các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục chăm sóc tích cực" - PGS Tuấn thông tin.

Trẻ sốt liên tục 5 ngày (người nuôi dưỡng không theo dõi nhiệt độ thường xuyên), sau đó cắt sốt 2 ngày, trẻ ăn được, chơi ngoan. Ngày 26/7, trẻ sốt lại 39 độ, ho, ăn uống được, đi ngoài phân lỏng, xuất hiện khò khè, thở nhanh nên được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám.

Cặ vợ chồng bảo mẫu nghi bạo hành trẻ - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, qua thăm khám các bác sĩ thấy trẻ có biểu hiện hôn mê, suy hô hấp nặng phải hỗ trợ thở máy, suy tuần hoàn, rối loạn tiêu hóa.

Trên da có vết thương ở nhiều vị trí: vết lằn kích thước 4-5cm ở cổ chân 2 bên; vết lằn kích thước 10-12cm ở mặt ngoài đùi phải; vết lằn tím tụ máu kích thước 10cm ở mặt ngoài đùi trái; vết bầm tụ máu kích thước 3x4cm ở trán.

Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán: Theo dõi nhiễm khuẩn huyết có sốc nhiễm khuẩn biến chứng suy đa cơ quan và nghi ngờ trẻ bị bạo hành.