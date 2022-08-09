Nghệ An: Bao vây đồi keo, bắt giữ nghi phạm gây ra án mạng khiến 3 người thương vong

Xã hội 09/08/2022 14:45

Sau gần 2 giờ đồng hồ gây án và lẩn trốn trong khu vực rừng keo, Mai Văn Dục đã được lực lượng Công an tỉnh Nghệ An khống chế.

Theo thông tin từ báo Người lao động, vào trưa 9/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ đối tượng Mạc Văn Dục (SN 1990), trú tại xóm Bọc, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, nghi phạm đã gây ra vụ án nghiêm trọng khiến 1 người chết và 2 người bị thương. 

Nghệ An: Bao vây đồi keo, bắt giữ nghi phạm gây ra án mạng khiến 3 người thương vong - Ảnh 1
Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã thành công bắt giữ nghi phạm Mai Văn Dục - Ảnh: Báo Người lao động

Trước đó, vào sáng 9/8, sau khi nhận được thông tin về việc xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người thương vong tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng chỉ đạo Công an huyện Quỳ Hợp và các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Chỉ sau gần 2 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an đã bắt giữ nghi phạm gây án Mạc Văn Dục đang lẩn trốn ở khu vực đồi keo phía sau hiện trường.

Nghệ An: Bao vây đồi keo, bắt giữ nghi phạm gây ra án mạng khiến 3 người thương vong - Ảnh 2
Hung khí gây án - Ảnh: Báo Tiền phong

Theo thông tin từ báo Tiền phong, nghi phạm từng làm công nhân tại thành phố Hải Phòng, mới trở về địa phương và có dấu hiệu bất ổn về tâm thần.

Công an huyện Quỳ Hợp và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tiến hành khẩn trương điều tra và làm rõ vụ việc. 

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