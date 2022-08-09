Trong đoạn clip, khi bị nhóm bạn đánh ngã xuống mặt đường, nạn nhân ôm đầu chịu trận, van xin và liên tục nói “em xin lỗi anh” song vẫn tiếp tục bị nhóm bạn hành hung.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ, sáng 9/8, mạng xã hội lan truyền clip dài gần một phút, ghi cảnh nam sinh bị một nhóm khoảng 6 thanh thiếu niên khác chặn đường rồi dùng chân và mũ bảo hiểm đánh hội đồng trên đường.

Theo thông tin từ báo Gia đình, đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được nhiều phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Nhiều người bất bình trước hành động tàn nhẫn của nhóm thanh thiếu niên và một số người đã chỉ trích người quay clip trên.

Thời điểm này có nhiều người chứng kiến vụ việc nhưng không ai vào can ngăn. Một số người còn dùng điện thoại quay lại clip để đăng tải lên mạng xã hội.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh sự việc trên xảy ra tại khu vực gần Trường Mầm non Doraemon, đường La Sơn Phu Tử, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Nam sinh bị hành hung là em N.B.A., học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du.

Liên quan đến sự việc này, ông N.G.N. (bố của nam sinh N.B.A) cho biết, sự việc xảy ra cách đây 4 ngày, tuy nhiên do sợ hãi nên A. không nói với gia đình. Tối qua gia đình mới biết thông qua người bạn gửi clip cho.

"Mấy hôm trước thấy con đau đầu, đau phần mềm nhiều nơi và bị sây sát da trên cơ thể nhưng hỏi thì con không nói. Đến khi thấy clip cháu mới nói với bố mẹ bị nhóm học sinh chuẩn bị lên lớp 10, lao vào đánh”, ông N. cho hay.

Đoạn clip được quay lại khiến nhiều người phẫn nộ vì hành vi của nhóm thanh niên lẫn người quay phim - Ảnh: Báo Gia đình

Theo ông N., nguyên nhân là do trước đó giữa A. và một người bạn ở phường Thạch Linh có xích mích, mâu thuẫn. Sau đó, 2 bạn hẹn gặp nhau để giảng hòa.

Giảng hòa xong cả 2 đứa ra về, tuy nhiên khi về đến đoạn gần trường Doremon (đường La Sơn Phu Tử, TP Hà Tĩnh), A. bị một nhóm người xông vào đánh hội đồng.

Sau khi nắm bắt sự việc, ông N. đã đưa con mình lên Công an phường Nguyễn Du trình báo.

Cán bộ Công an phường Nguyễn Du xác nhận sự việc trên và cho biết: "Gia đình nam sinh A. đã trình báo sự việc với chúng tôi. Đơn vị đã triệu tập những người có liên quan lên để làm việc. Qua xác minh người bị đánh và nạn nhân đều ở độ tuổi học sinh, lớp 9 lên lớp 10. Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh làm rõ sự việc".