Em trai cùng mẹ khác cha đi nhậu về la hét, chửi bới, chị gái dùng dây thừng trói quanh người em trai vào gốc cây rồi bỏ mặc qua đêm dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật, sáng 16/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan (50 tuổi, ngụ TP Hội An, Quảng Nam) bảy năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan bị tuyên phạt 7 năm tù vì tội giết người - Ảnh: Báo Pháp luật

Vào tối 22/7, bà Loan cùng gia đình và một số người thân đang ăn cơm thì anh Thanh đi nhậu về đứng ngoài ngõ chửi bới. Bà Loan chạy ra nói chuyện với anh Thanh về việc chiều cùng ngày, anh này đã lấy một đoạn lưới sắt của bà mang đi bán.

Một lúc sau, bà Loan đi vào nhà, còn anh Thanh đứng ngoài đường tiếp tục la hét, chửi bới. Bực tức, bà Loan nhờ người hàng xóm la lớn để anh Thanh sợ đứng vào gốc cây cho bà dùng dây trói nhiều vòng nhằm hù dọa em mình.

Sau đó, anh Thanh nói với bà Loan: "Tao tháo dây được thì sẽ giết mi". Để tiếp tục hù dọa em, bà Loan giả vờ lấy một can nước ra và nói rằng đây là xăng, nếu la lớn sẽ tưới vào người đốt.

Tuy nhiên, anh Thanh vẫn tiếp tục la lớn, chửi bới không ngừng nên bị bà Loan dùng thanh tre đánh vào chân, miệng hăm doạ em mình không được la hét.

Sau đó, bà Loan đi vào nhà ngủ. Sáng hôm sau, người dân phát hiện anh Thanh tử vong. Nguyên nhân được xác định là do nạn nhân đuối sức và sợi dây trói qua cổ làm tắc nghẽn đường thở.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, anh Thanh bị khuyết tật đặc biệt nặng dạng thần kinh phân liệt, anh sống cạnh nhà bà Loan trên mảnh đất cha mẹ để lại, mỗi lần đi nhậu về thường chửi bới, la hét, mỗi lần như thế bà Loan đều rất mệt mỏi và bực tức nên mới gây ra vụ việc trên.

Bà Loan khai việc trói em trai nhằm hù dọa em đừng chửi bới và việc người em trai tử vong là điều bà Loan không mong muốn, song hành vi bỏ mặc nạn nhân đã phạm vào tội giết người.

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