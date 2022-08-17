7 mẫu phụ nữ dễ giàu có, bạn có thuộc một trong số này?

Đời sống 17/08/2022 16:45

Để chinh phục sự giàu có một cách dễ dàng, mỗi người phụ nữ phải trở nên quyết đoán, độc lập hoặc dám đối diện với những quyết định của bản thân.

Sự thật này đã được minh chứng qua mạng lưới thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế của phụ nữ trên toàn cầu, có trụ sở tại London, Vương quốc Anh, có tên WealthiHer.

Năm 2019, tổ chức này làm việc cùng công ty tư vấn nghiên cứu thị trường Kantar nhằm khảo sát thái độ của phụ nữ về sự giàu có cũng như quan điểm khác biệt về tài chính giữa họ và nam giới.

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Nghiên cứu được thực hiện trên 2.500 người khắp thế giới, trong đó gồm hơn 100 phụ nữ. Sau khi đi sâu vào phân tích, WealthiHer cho rằng có 7 thái độ, quan điểm sống của của phụ nữ dưới đây quyết định sự giàu có.

Người độc lập

Những người phụ nữ độc lập luôn muốn tự chủ tài chính để mang lại tự do. Như thế họ mới có thể tin tưởng vào quyết định của cá nhân mình mà không cần phụ thuộc vào ai cả. Họ thường là người có khả năng nhận thức được những rủi ro trước mắt và dễ dàng kiểm soát với các lựa chọn đầu tư.

Người mạo hiểm

Đây là kiểu phụ nữ ưa mạo hiểm, thích trải nghiệm. Đối với họ, việc trở nên giàu có chính là cách để họ khám phá ra những bài học, kinh nghiệm cuộc sống và tiền bạc chính là công cụ để họ đạt được điều này.

Với cá tính mạnh mẽ, thích tìm tòi, họ sẽ không ngại khó khăn và chấp nhận rủi ro để tìm đến thành quả cao nhất.

Người dân chủ

Người phụ nữ dân chủ muốn hỗ trợ những người yếu thế, đem đến cơ hội kiếm tiền cho tất cả mọi người. Chính vì thế, họ luôn là đại diện cho một tập thể bình đẳng, nơi mà ai cũng có cơ hội để thành công.

7 mẫu phụ nữ dễ giàu có, bạn có thuộc một trong số này? - Ảnh 2
Có được cuộc sống giàu có, lý tưởng là điều mà nhiều phụ nữ luôn mong muốn - Ảnh minh họa 

Người trụ cột

Không phải chỉ có đàn ông, hiện nay, phụ nữ cũng có thể đóng vai trò tinh thần hoặc kinh tế chính trong gia đình. Họ mong muốn thế hệ con cháu sau này có thể phát triển tốt hơn thời đại của mình.

Người hỗ trợ

Với tuýp người này, một tinh thần minh mẫn, sức khỏe dẻo dai và tình cảm gia đình, bạn bè bền chặt chính là sự giàu có. Họ mong muốn sử dụng tiền bạc như một công cụ để phát triển bản thân, sẵn sàng chi trả tiền bạc, công sức cho người mình yêu quý.

Người thừa Kế

Khác với nhiều người, họ may mắn được “ngậm thìa vàng” từ khi sinh ra, được thừa hưởng những giá trị vật chất, tinh thần từ thế hệ trước.

Nhờ đó, họ có được nền tảng vững chắc, giúp họ tiếp tục sáng tạo hay xây dựng lên sự nghiệp của mình.

Có được cuộc sống giàu có, lý tưởng là điều mà nhiều phụ nữ luôn mong muốn. Chính vì thế, dù bạn là ai, hãy tích cực rèn luyện, nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, chinh phục sự giàu có.

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