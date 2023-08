Khi bé gái 2 tuổi đang chơi ở sân sau thì bị một con rắn dài nửa mét xông vào cắn, tuy nhiên cô bé không hề sợ hãi mà đã cắn chết con rắn.

Theo Baijiahao, ngày 10/8 một bé gái 2 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị một con rắn dài 50 cm tấn công. Theo lời kể của những người hàng xóm, hôm đó bé gái đang chơi ở sân sau thì bị một con rắn dài nửa mét xông vào cắn. Tuy nhiên, cô bé không hề sợ hãi mà thay vào đó là “ăn miếng trả miếng”. Khi những người hàng xóm nghe tiếng cô bé la hét liền chạy đến thì đã thấy cô bé ngậm con rắn trong miệng, trên môi dưới có vết cắn rõ ràng. Người dân lập tức đưa bé gái vào bệnh viện địa phương để cấp cứu.

Khi bị con rắn tấn công, bé gái 2 tuổi đã cắn lại con rắn

Bố của bé gái cho biết, khi xảy ra sự việc do ông đang bận rộn với công việc nên không thể chăm sóc con gái. May mắn là con gái ông đã phục hồi rất tốt sau khi được đưa đến bệnh viện. Hiện chưa rõ loại rắn nào đã cắn cô bé, tuy nhiên do tình trạng của bé gái không nghiêm trọng nên có thể bé đã may mắn bị một con rắn không có nọc độc cắn.

Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tình trạng sức khỏe của bé gái đã dần ổn định

Theo báo cáo, có khoảng 45 loại rắn khác nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ, môi trường tự nhiên ở đây rất thích hợp cho sự sinh trưởng và sinh sản của rắn. Trong số đó có hơn 12 loại rắn là mối đe dọa với con người vì có nọc độc cao.

