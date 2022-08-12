Ly hôn không tranh chấp tài sản, cặp đôi 8X chỉ tranh giành quyền nuôi một con chó

Thế giới 12/08/2022 16:50

Mặc dù quyết định ly hôn và không có bất kỳ tranh chấp tài sản nào nhưng cặp đôi 8X vẫn phải nhờ tòa án phân xử quyền sở hữu một chú chó.

Theo Thepaper, cô gái họ Từ và chàng trai họ Lý vốn là một cặp đôi hạnh phúc, họ kết hôn vào năm 2015 và không có con. Vì đều yêu thú cưng nên sau khi kết hôn, cặp đôi đã cũng nhau nuôi dưỡng một chú chó corgi đáng yêu và coi nó như một đứa trẻ trong nhà.

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 Cặp đôi 8X đã mua một chú chó corgi về nuôi sau khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, vì nhiều lý do khác nhau, mối quan hệ giữ Từ và Lý ngày một căng thẳng cuối cùng dẫn tới ly hôn. Khi ly hôn, cả hai không có bất kỳ tranh chấp nào về việc phân chia tài sản, nhà cửa, xe cộ… tuy nhiên hai người không đạt được thỏa thuận về quyền sở hữu chú chó corgi. Vì vậy Từ và Lý phải nhờ đến tòa án phân giải.

Từ cho biết, chú chó corgi này là do cô mua, việc ăn uống vệ sinh hàng ngày cho chú chó đều do một tay cô chăm sóc. Từ lâu, Từ đã coi chú chó này như một thành viên trong gia đình và dành tình cảm sâu sắc cho nó. Từ cho biết thêm: “Lý thường bận rộn với công việc, khi nào rảnh rỗi là chơi game nên không chăm sóc chú chó này nhiều”. Lý cho biết, mặc dù anh dành ít thời gian chăm sóc chú chó nhưng anh vẫn thường dắt nó đi dạo. Lý cũng coi chú chó này như một thành viên trong gia đình và là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

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 Từ và Lý không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc phân chia tài sản nhưng họ lại tranh chấp việc nuôi chú chó corgi này - Ảnh SCMP

Đứng trước sự việc này, tòa án Kecheng, thành phố Quzhou tỉnh Chiết Giang đưa ra phương án giải quyết, cả Từ và Lý đều đồng ý với thỏa thuận hòa giải này. Theo đó, Từ sẽ là người nuôi chú chó, Lý sẽ phải trả tiền chăm sóc hàng tháng cho đến khi con chó này chết. Các chi phí liên quan đến vấn đề y tế của chú chó này Từ và Lý mỗi bên chịu một nửa. Hai bên cũng đồng ý rằng, trong thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường của Từ, nếu Từ liên lạc trước với Lý, anh đều có thể đến thăm chú chó corgi này.

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Từ khóa:   cặp đôi hạnh phúc phân chia tài sản thỏa thuận hòa giải

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