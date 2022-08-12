Kết hôn 54 năm, cặp vợ chồng 70 tuổi hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng

Sau 54 năm chung sống và mòn mỏi chờ con, một cặp vợ chồng hơn 70 tuổi đã chào đón đứa con đầu lòng vào ngày 8/8 nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Theo 163, một cặp vợ chồng già ở Alwar, Rajasthan, Ấn Độ đã chào đón đứa con đầu lòng của mình vào ngày 8/8. Như vậy sau 54 năm chung sống, cuối cùng họ cũng có một gia đình viên mãn.

Vợ chồng Gopichand hạnh phúc chào đón con đầu lòng sau 54 năm chung sống

Gopichand 75 tuổi và vợ 70 tuổi đã chào đón bé trai đầu lòng nhờ sự hỗ trợ của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Trước đây, hai vợ chồng đã đến một số thành phố lớn để điều trị hiếm muộn nhưng không thành công. Khoảng một năm rưỡi trước, Chandrawati – vợ của Gopichand đã tìm được một trung tâm hỗ trợ sinh sản thông qua người thân giới thiệu.

Bác sĩ cho biết, cách đây 9 tháng, sau 3 lần thụ tinh ống nghiệm, Chandrawati đã mang thai. Dù vô cùng hạnh phúc nhưng do người mẹ đã quá lớn tuổi nên gia đình và các bác sĩ đều vô cùng lo lắng. Vậy nhưng cuối cùng, Chandrawati đã hạ sinh một em bé khỏe mạnh vào ngày 8/8 vừa qua.

Hơn 50 năm qua, vợ chồng Gopichand đến nhiều thành phố để điều trị trong hành trình tìm con của mình

Trên thực tế, tháng 6/2022 vừa qua, Quốc hội Ấn Độ đã thông qua đạo luật không cho phép các trung tâm điều trị hiếm muộn điều trị cho những người phụ nữ và nam giới trên 50 tuổi. Thật may mắn cho vợ chồng Gopichand khi vợ ông đã mang thai vào thời điểm trước đó.

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