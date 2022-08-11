Con trai bị bố kiện ra tòa và đòi bồi thường hơn 300 triệu đồng chỉ vì một đề toán

Một người đàn ông 80 tuổi đã kiện người con trai của mình ra tòa với lý do con trai chế giễu ông khi ông không giải được một bài toán.

Đơn kiện của ông bố 80 tuổi viết rằng, cậu con trai phụ thuộc tài chính vào ông trong nhiều thập kỷ, không chỉ vậy, người bố này cho biết con trai nhiều lần hành hung mình. Do đó người bố đòi con trai phải bồi thường số tiền 100.000 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng) vì đã ngược đãi và chế giễu mình.

Bị con trai chế giễu khi không giải được bài toán, La Văn vừa xấu hổ vừa tức giận nên đã tát con trai - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, tòa án huyện Vĩnh Tân, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã nhận được đơn kiện của một cụ già khoảng 80 tuổi. Theo tòa án, người đàn ông 80 tuổi này tên La Văn, người con trai của ông tên là La Quân. Tháng 5 năm 2022, La Quân đưa các con về nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Sau bữa ăn, La Văn khoe khoang rằng trình độ toán học của mình rất cao.

La Quân không thích bố mình khoe khoang, thấy vậy liền nói rằng: “Con sẽ ra một đề toán, nếu bố tính được thì mới chứng tỏ bố có khả năng”. Thấy vậy, tính hiếu thắng của La Văn nổi lên và đã đồng ý. La Quân đưa ra một đề toán phép nhân 4 chữ số, quả nhiên La Văn không thể tính ra đáp án. Thấy vậy người con trai bật cười, La Quân vừa xấu hổ vừa tức giận đã tát La Quân một cái, La Quân cũng đẩy bố kết quả là La Văn bị ngã xuống đất và bị thương.

La Văn còn kiện con trai ra tòa sau khi bị chế giễu - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ của La Quân cho biết, anh là người con hiếu thảo, không có chuyện con trai đánh bố. Ngược lại, La Văn thường xuyên nói khó nghe, thậm chí còn mắng chửi con làm cho các con bất mãn. Nhiều lần như vậy khiến các con dồn nén sự ấm ức nên mới xảy ra sự việc ngày hôm đó.

Trước sự khuyên nhủ của mọi người, La Quân đã nhận ra sai lầm của mình và viết một bức thư đảm bảo rằng sẽ tôn trọng bố mình và sẽ không động chân động tay với ông. La Văn cũng nói rằng nếu như con trai có thể làm được điều đó thì ông cũng sẽ sống hòa thuận với con.

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