Mới đây một sự việc kỳ diệu đã xảy ra khi thiếu nữ 16 tuổi vô tình tìm được bố mẹ ruột của mình trong nháy mắt sau 9 năm bị bắt cóc.

Sự việc kỳ diệu này xảy ra tại Mumbai, Ấn Độ, thiếu nữ 16 tuổi tên Pooja Gaud đã xem một bài đăng trên mạng và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện được bé gái trong tấm hình chính là bản thân mình. Pooja Gaud gọi điện đến số điện thoại của người tìm kiếm, sau khi video được mở ra Pooja đã nhận ra mẹ ruột của mình ngay lập tức. 9 năm trước đây, Pooja đã bị bắt cóc và đến tận bây giờ cô bé mới tìm được người thân của mình. Pooja gọi đến số điện thoại tìm kiếm và ngay lập tức phát hiện ra rằng người đó là mẹ ruột của mình Theo đó, ngày 22/1/2013 Pooja khi đó 7 tuổi và anh trai của mình là Rohit đi bộ đến trường. Vì đi chậm nên Pooja không thể theo kịp anh trai, lúc này vợ chồng Soni xuất hiện, hai người đã dùng sô cô la và kem để dụ dỗ rồi bắt cóc Pooja.

Rohit nhớ lại, khi đó anh đã đi được một đoạn rồi quay lại tìm kiếm em gái nhưng không thấy. Sau khi học xong tiết học đầu tiên, Rohit đến lớp của Pooja tìm em gái nhưng giáo viên nói rằng cô bé không đến lớp. Ngay lập tức Rohit đã chạy về nhà báo tin cho bố mẹ. Gia đình, hàng xóm, cảnh sát đều ra sức tìm kiếm Pooja nhưng không thấy tung tích gì của cô bé. Sau khi bị vợ chồng Soni bắt cóc, họ đã đưa Pooja đến sống ở một thành phố khác, đến năm 2015 mới quay trở lại Mumbai. Pooja lớn lên nhưng ấn tượng về những người thân của cô cũng dần dần mơ hồ. Bố mẹ nuôi nói với Pooja rằng cô không phải con ruột của họ mà là do cô đi lạc nên họ nhặt cô về nhà. Pooja cho biết, trước đây vợ chồng Soni chăm sóc cô khá tốt nhưng sau khi Soni sinh được con ruột của mình, người phụ nữ này bắt đầu ức hiếp và đánh đập Pooja.

Thiếu nữ 16 tuổi bị đánh đập sau khi Soni sinh được con ruột của mình - Ảnh minh họa: Internet Pooja tâm sự với một người phụ nữ 35 tuổi về tình hình của mình. Người phụ nữ này đã lên mạng tìm kiếm thông tin, chẳng thể ngờ rằng ngay sau đó Pooja đã tìm được bố mẹ ruột của mình. Ngày 4/8 vợ chồng Soni đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi phạm tội của mình.

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