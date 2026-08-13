Gái trẻ lấy chồng già, người ngoài nhìn vào 'cười mỉa', khi biết sự thật bên trong mới gật gù cảm thông

Tâm sự 13/08/2026 21:15

Đúng lúc ấy, em nhận được một lời đề nghị béo bở. Chỉ cần em chấp nhận lấy chồng và chăm sóc chồng mình những ngày cuối đời, em sẽ được 200 triệu. Là con gái, chẳng ai mong muốn lấy một người chồng đáng tuổi ông mình. Thế nhưng ở thời điểm đó, em không còn cách nào khác.

Chào mọi người, em năm nay 25 tuổi, đã trải qua một đời chồng, hay nói cách khác thì em vừa trở thành phụ nữ góa chồng. Nói đến chuyện tình cảm của em, nhiều người sẽ cảm thấy mỉa mai, bởi khi kết hôn, chồng em đã 84 tuổi.

Gia đình em rất khó khăn, anh trai lại suốt ngày tụ tập với bạn bè để ăn chơi đàn đúm. Công việc chân chính thì không làm, anh ấy lại lao đầu vào các mô hình đầu tư chứng khoán, trong khi bản thân lại không có chút kiến thức nào. Hồi ấy, anh trai em về nhà báo nợ 200 triệu. Bố mẹ em lúc đó rất cuống, thậm chí còn nghĩ đến hướng bán nhà đi để trả nợ.

Đúng lúc ấy, em nhận được một lời đề nghị béo bở. Chỉ cần em chấp nhận lấy chồng và chăm sóc chồng mình những ngày cuối đời, em sẽ được 200 triệu. Là con gái, chẳng ai mong muốn lấy một người chồng đáng tuổi ông mình. Thế nhưng ở thời điểm đó, em không còn cách nào khác.

Gái trẻ lấy chồng già, người ngoài nhìn vào 'cười mỉa', khi biết sự thật bên trong mới gật gù cảm thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng em là người đã có tuổi, lại chưa từng kết hôn. Ông chỉ mong cuối đời, có người chăm sóc với tư cách là một người vợ. Khi đến căn nhà này, em như một người giúp việc. Chồng em không hề gần gũi vợ, tất cả những thứ mà ông cần đó là lắng nghe tâm sự thường ngày.

Em kết hôn được hơn một năm thì chồng qua đời. Đối với em, đây là một giải thoát, nhưng cũng là một nỗi buồn. Bởi sau ngần ấy thời gian, bản thân em cũng cảm thấy người đàn ông ấy thân thuộc.

Sau khi chồng qua đời, em được trao lại căn nhà đang ở. Số tiền tiết kiệm của chồng em cũng được rút ra, bên trong là hơn 1 tỷ. Nhiều người không biết cứ nghĩ em ẵm trọn nó để ăn sung mặc sướng. Thế nhưng trước khi chồng qua đời, em đã hứa sẽ mang toàn bộ tiền của ông đi từ thiện. Suy cho cùng, việc em được 200 triệu và một căn nhà đã là một sự ưu ái. Giờ đây khi đã được tự do, em chỉ mong có thể giúp đỡ them những mảnh đời khác, cũng như nuôi dưỡng tâm hồn của mình để tiếp tục làm lại cuộc đời.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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