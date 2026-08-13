Trúng số độc đắc vào sau ngày 14/8/2026, 3 con giáp tiền của dư dôi, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà, sự nghiệp phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 13/08/2026 19:45

3 con giáp tiền của dư dôi, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà, sự nghiệp phất lên trông thấy.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có bước đột phá vượt trội và hanh thông. Năng lực được phát huy tối đa cùng tinh thần học hỏi vượt bậc giúp bản mệnh đạt được những thành tựu xuất sắc vượt mong đợi. Dự đoán, bản mệnh chưa có ý định mua sắm vật dụng cá nhân mới, vì thế mà ví tiền cũng rất an toàn.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng có điểm sáng. Bạn và nửa kia đã hoá giải mọi hiểu lầm, mâu thuẫn đã có từ trước đó. Người độc thân sẽ cũng nhanh chóng kết thúc tình trạng độc thân hiện tại bằng việc bước chân vào mối quan hệ tình cảm mới trong thời gian tới.

Trúng số độc đắc vào sau ngày 14/8/2026, 3 con giáp tiền của dư dôi, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà, sự nghiệp phất lên trông thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” vào đúng ngày 24/1. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự kiên trì bền bỉ, bản mệnh có thể vượt lên trên tất cả và hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Một may mắn nữa là, dù tiến độ công việc của bạn không được như ý muốn nhưng ít nhiều cũng không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ hướng tới lâu dài. Đào hoa vượng là cơ hội lý tưởng để các cặp đôi xây dựng lại nền tảng của tình yêu. Sự hiểu lầm dần được gỡ bỏ, con giáp này nhận ra đâu mới là phương hướng mà trái tim mình hướng tới.

Trúng số độc đắc vào sau ngày 14/8/2026, 3 con giáp tiền của dư dôi, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà, sự nghiệp phất lên trông thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ được đánh giá cao. Tử vi báo hiệu bản mệnh đang nhận được khá nhiều sự hậu thuẫn và ủng hộ từ những người xung quanh. Nếu tiếp tục giữ phong độ này thì người tuổi Thìn sẽ sớm được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Công việc tốt mang lại cho bản mệnh nguồn thu rủng rỉnh.‏

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bạn sẽ hài hòa đẹp đẽ. Tuy nhiên, bạn đừng quá chủ quan mà dành ít sự quan tâm cho đối phương. Thời gian có thể làm xa cách bất cứ mối quan hệ nào, huống hồ là chuyện yêu đương có nhiều điều không thể nói trước.

Trúng số độc đắc vào sau ngày 14/8/2026, 3 con giáp tiền của dư dôi, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà, sự nghiệp phất lên trông thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 14/8/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 14/8/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 2 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 3 giờ 36 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 4 giờ 36 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 5 giờ 36 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 6 giờ 36 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi