Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 14/8/2026, 3 con giáp 'đổi mệnh phượng hoàng', tiền về trĩu túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 13/08/2026 21:30

3 con giáp 'đổi mệnh phượng hoàng', tiền về trĩu túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ mang lại kết quả tuyệt vời và đầy hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Bạn sẽ luôn có một túi tiền rủng rỉnh và dư dả cho một cuộc sống hoàn toàn thoải mái. Bên cạnh đó, với khả năng kiếm tiền linh hoạt, bạn sẽ có được những khoản thu nhập ngoài dự kiến, đồng thời cũng nắm bắt được những thời cơ đầu tư đem lại khoản tiền lớn, có của ăn của để trong thời gian sắp tới.

Con giáp may mắn này có phong cách cuốn hút nên thường được người khác phái để ý, có thể coi là những người đào hoa. Do đó, bạn cần nhiều thời gian mới có thể xây dựng được một mối quan hệ nghiêm túc.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 14/8/2026, 3 con giáp 'đổi mệnh phượng hoàng', tiền về trĩu túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường là những người tài năng, nhiều nhiệt huyết, lại biết cách xây dựng mối quan hệ xã hội, nên có thể dễ dàng tạo nên một mạng lưới các mối quan hệ tốt, sự nghiệp trong tương lai vì thế càng ngày càng có cơ hội phát triển rực rỡ. Trong thời gian tới, bạn sẽ bước sang 1 giai đoạn may mắn và thịnh vượng với nhiều cơ hội trong học tập, công việc và cuộc sống.

Chuyện tình cảm có phần khô khan, dường như tuổi Ngọ đang rơi vào "sa mạc tình yêu" thời hiện đại. Do đó, bạn hãy dành thời gian và quan tâm hơn cho "nửa kia" của mình. Còn những người độc thân, bạn nên mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương. 

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 14/8/2026, 3 con giáp 'đổi mệnh phượng hoàng', tiền về trĩu túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp này được sao Cát Tinh chiếu nên làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay. 

Mối quan hệ tình cảm của bạn cũng được thúc đẩy trong tuần mới này nhờ những buổi hẹn hò và những hành động đầy quan tâm từ người ấy. Ngoài ra, bạn sẽ có một thể trạng tuyệt vời để làm mọi điều mình thích trong thời gian sắp tới.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 14/8/2026, 3 con giáp 'đổi mệnh phượng hoàng', tiền về trĩu túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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