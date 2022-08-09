Sau khi kết bạn với một người lạ, người đàn ông sốc nặng phát hiện ra người phụ nữ trong ảnh là vợ mình khi mở “hình nóng” do người này gửi đến.

Theo Sohu, câu chuyện này xảy ra với Tiểu Triệu, một công dân đến từ thành phố Diên An. Sau khi vô tình kết bạn với một người lạ trên Wechat, một ngày, Tiểu Triệu nhận được một vài “hình nóng” mà người bạn trên mạng này gửi đến. Sau khi tải về, Tiểu Triệu sốc nặng khi phát hiện người trong hình là vợ mình. Người đàn ông sốc nặng khi nhận ra vợ mình là nhân vật chính trong những tấm hình nóng mà người lạ mặt gửi đến - Ảnh minh họa: Internet Tiểu Triệu cho biết, anh vô tình kết bạn với người lạ mặt này trên Wechat, sau đó hai người cũng không nói chuyện gì với nhau. Tiểu Triệu phát hiện Wechat của đối phương thường đăng bài quảng cáo, Tiểu Triệu tưởng rằng đây là công việc của người lạ này nên không xóa khỏi danh sách bạn bè.

Vậy nhưng đến một ngày, người lạ mặt gửi cho Tiểu Triệu vài tấm hình của những cô gái gợi cảm. Đáng nói là dung lượng của những tấm hình này rất lớn. Tò mò với “món quà” từ người bạn trên mạng, Tiểu Triệu đã tải hình về và mở ra xem. Những gì nhìn thấy trong tấm hình khiến anh vô cùng sửng sốt, “hình nóng” mà anh nhận được lại chính là ảnh của vợ mình. Tiểu Triệu ngay lập tức đi tìm vợ hỏi rõ chuyện này, vậy nhưng vợ anh cũng rất bất ngờ, tại sao người khác lại có hình của cô. Hơn nữa những tấm hình này vợ Tiểu Triệu chưa từng chụp. Sau khi nghe vợ giải thích, Tiểu Triệu tin vợ và bắt đầu để ý kỹ hơn đến những tấm hình mình nhận được. Quả thực những tấm hình này được photoshop vô cùng tinh vi, Tiểu Triệu trách mình khi đó đã quá nóng nảy, vì tức giận mà không kiểm tra kỹ càng xem có phải hình đã qua chỉnh sửa hay không.

Người lạ mặt uy hiếp sẽ đăng hình lên mạng, vợ chồng Tiểu Triệu đã báo cảnh sát ngay sau đó Cuối cùng Tiểu Triệu đã nói chuyện với người lạ mặt kia xem họ muốn gì, người lạ mặt nói rằng hắn muốn Tiểu Triệu chuyển cho hắn 3,000 nhân dân tệ (khoảng hơn 10 triệu đồng), nếu không sẽ đăng tải lên mạng. Nghe những lời này, vợ Tiểu Triệu vô cùng lo lắng, mặc dù không phải là cô nhưng nếu đăng lên mạng rất nhiều người thân, bạn bè sẽ hiểu nhầm cô. Cuối cùng, vợ chồng Tiểu Triệu đã báo cảnh sát, hiện tại phía cảnh sát vẫn đang điều tra để tìm ra người đứng sau vụ việc này.

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