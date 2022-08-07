Thay đổi định kiến nghề nghiệp, công ty thuê nam giới làm giúp việc gia đình

Giúp việc gia đình vẫn luôn là một công việc được đánh giá là thấp kém tại Trung Quốc nhưng hai anh em song sinh họ Shao đã có một bước đi đột phá nhằm thay đổi định kiến này.

Theo SCMP, hai anh em song sinh Shao Qiang và Shao Gang, 32 tuổi bắt đầu kinh doanh dịch vụ dọn dẹp nhà cửa một năm trước tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Họ thuê những người đàn ông có độ tuổi trung bình là 25 tuổi làm việc cho mình. Công ty dịch vụ vệ sinh của anh em song sinh họ Shao tuyển những người đàn ông có độ tuổi trung bình 25 Với nhiều người, dọn dẹp nhà cửa và giúp việc gia đình là công việc của phụ nữ nhưng anh em họ Shao đã có một bước đi đột phá với mong muốn thay đổi định kiến này. Shao Qiang cho biết, nhóm của mình tập trung vào việc dọn dẹp nhà cửa mới và cũ trước khi chủ nhà chuyển đến vốn cần nhiều thể lực. “Thật không công bằng khi phụ nữ luôn phải dọn dẹp nhà cửa. Tôi nghĩ rằng đó là nhiệm vụ mà cả hai giới nên cùng nhau gánh vác” – Shao Qiang nói với South China Morning Post.

Công ty của Shao Qiang hứa hẹn rằng: “Sẽ làm sạch mọi thứ từ bụi trên đèn đến những vết bẩn cứng đầu trong nhà vệ sinh và không để lại góc bẩn nào trong nhà”. Chi phí dọn dẹp nhà cửa của công ty Shao Qiang từ 25 nhân dân tệ (khoảng 90,000 đồng) đến 45 nhân dân tệ (khoảng 162,000 đồng) cho mỗi mét vuông. Được biết chi phí này gấp đôi so với mức giá của dịch vụ dọn dẹp nhà cửa truyền thống. Bên cạnh đó Shao Qiang chia sẻ thêm, thông thường 3 người đàn ông phải mất 9 giờ để lau một ngôi nhà rộng 100 mét vuông. Đơn đặt hàng có giá trị cao nhất từ trước đến nay của công ty Shao Qiang là một căn biệt thự rộng 2,500 mét vuông, hàng chục người mất ba ngày để dọn dẹp. Người chủ đã trả cho 90,000 nhân dân tệ (khoảng 320 triệu đồng) cho công ty Shao Qiang.

Chi phí dọn dẹp nhà cửa dao động từ 25 tệ đến 45 tệ cho mỗi mét vuông Li Daofang, một người phụ nữ 50 tuổi và đã làm giúp việc gia đình tại Thượng Hải hơn một thập kỷ qua cho biết, đến nay cô vẫn chưa gặp một người đàn ông nào làm việc trong ngành của mình. Li Daofang chia sẻ: “Tôi nghĩ nam hay nữ đều có thể làm việc nhà”. Theo khảo sát của một trang web trực tuyến hàng đầu Trung Quốc năm 2020 cho thấy, hơn 70% lao động giúp việc gia đình tại thị trường Trung Quốc là nữ và gần một nửa trong số họ ở độ tuổi trên 45. Bên cạnh đó, theo một cuộc khảo sát quốc gia về cách mọi người sử dụng thời gian vào năm 2018, khi nói đến các hộ gia đình riêng lẻ, đàn ông Trung Quốc đã làm ít hơn 1/3 số việc nhà mà phụ nữ đã làm.

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