Cha ruột 3 lần gả con gái thiểu năng trí tuệ cho 3 người đàn ông vì lý do chẳng thể ngờ

Một người đàn ông gả cô con gái thiểu năng trí tuệ cấp độ 3 của mình cho 3 người đàn ông khác nhau vừa mới đây đã bị truy tố vì tội lừa đảo.
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Theo QQ, sự việc này xảy ra tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Trần Phong em trai của Trần Lượng nói với truyền thông, tháng 10 năm 2019 một người mai mối trong làng đã giới thiệu Đình Đình cho người anh trai chưa lập gia đình của mình là Trần Lượng. Khi đó người mai mối đã che giấu tuổi thật và lịch sử kết hôn của Đình Đình. Người mai mối nói rằng cô gái này 18 tuổi ở ngay thị trấn bên cạnh, còn trẻ nên có thể sinh con. Vậy nhưng đến khi gặp mặt, phía nhà họ Trần mới biết cô gái này bị thiểu năng trí tuệ, một cộng một bằng mấy cũng không biết. Mặc dù vậy, bố và Trần Lượng đã chấp nhận hôn sự này vì Trần Lượng đã hơn 30 tuổi. Trong ngày gặp mặt, nhà họ Trần đã cho người mai mối 1000 tệ (khoảng 3,6 triệu đồng), Đình Đình và ông Tạ (bố Đình Đình) mỗi người 2,000 tệ (khoảng 7,2 triệu đồng).
Ngày 5/11/2019, Trần Lượng và Đình Đình tổ chức đám cưới trong làng nhưng không đăng ký kết hôn. Họ đợi khi nào Đình Đình đủ tuổi đăng ký kết hôn mới đi đăng ký. Tổng cộng tiền sính lễ mà gia đình Trần Lượng bỏ ra để cưới Đình Đình là 120,000 nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng). Sau khi tổ chức hôn lễ, Trần Lượng phải đi làm xa, do bị thiểu năng trí tuệ nên Đình Đình vẫn sống ở nhà bố mẹ đẻ, đến Tết Trần Lượng sẽ đón vợ về nhà ăn Tết. Sau 2 năm kết hôn, gia đình Trần Lượng mới biết tuổi thật của Đình Đình, theo chứng minh thư cô gái này sinh tháng 1/2005.
Đến Tết năm 2022, khi Trần Lượng đi làm xa về và muốn đón Đình Đình về nhà ăn Tết, vậy nhưng khi đến nhà bố mẹ vợ ông Tạ nhất định không cho con rể vào nhà. Lúc này, Trần Lượng liên lạc với người mai mối để hỏi về tình hình của Đình Đình. Trước sức ép từ gia đình họ Trần, người mai mối nói rằng, Đình Đình đã bị ông Tạ gả cho người khác rồi. Không chỉ vậy, trước khi kết hôn với Trần Lượng, Đình Đình cũng đã bị cha mình gả cho một người đàn ông khác. Như vậy chỉ trong vòng 3-4 năm, cô con gái bị thiểu năng trí tuệ cấp độ 3 đã bị cha ruột gả cho 3 người đàn ông.
Trước sự việc này, gia đình Trần Lượng đã đâm đơn kiện bố của Đình Đình. Được biết, bố của Đình Đình rất lười biếng. Ông lợi dụng chuyện hôn sự của cô con gái thiểu năng trí tuệ để lừa tiền sính lễ. Hiện tại, người đàn ông họ Tạ - cha ruột của Đình Đình đã bị bắt vì tội lừa đảo.