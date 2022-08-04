Cha ruột 3 lần gả con gái thiểu năng trí tuệ cho 3 người đàn ông vì lý do chẳng thể ngờ

Theo QQ, sự việc này xảy ra tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Trần Phong em trai của Trần Lượng nói với truyền thông, tháng 10 năm 2019 một người mai mối trong làng đã giới thiệu Đình Đình cho người anh trai chưa lập gia đình của mình là Trần Lượng. Khi đó người mai mối đã che giấu tuổi thật và lịch sử kết hôn của Đình Đình. Người mai mối nói rằng cô gái này 18 tuổi ở ngay thị trấn bên cạnh, còn trẻ nên có thể sinh con. Vậy nhưng đến khi gặp mặt, phía nhà họ Trần mới biết cô gái này bị thiểu năng trí tuệ, một cộng một bằng mấy cũng không biết. Mặc dù vậy, bố và Trần Lượng đã chấp nhận hôn sự này vì Trần Lượng đã hơn 30 tuổi. Trong ngày gặp mặt, nhà họ Trần đã cho người mai mối 1000 tệ (khoảng 3,6 triệu đồng), Đình Đình và ông Tạ (bố Đình Đình) mỗi người 2,000 tệ (khoảng 7,2 triệu đồng).

Mặc dù con gái bị thiểu năng trí tuệ cấp độ 3 nhưng người cha vẫn gả cô cho ba người đàn ông khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 5/11/2019, Trần Lượng và Đình Đình tổ chức đám cưới trong làng nhưng không đăng ký kết hôn. Họ đợi khi nào Đình Đình đủ tuổi đăng ký kết hôn mới đi đăng ký. Tổng cộng tiền sính lễ mà gia đình Trần Lượng bỏ ra để cưới Đình Đình là 120,000 nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng). Sau khi tổ chức hôn lễ, Trần Lượng phải đi làm xa, do bị thiểu năng trí tuệ nên Đình Đình vẫn sống ở nhà bố mẹ đẻ, đến Tết Trần Lượng sẽ đón vợ về nhà ăn Tết. Sau 2 năm kết hôn, gia đình Trần Lượng mới biết tuổi thật của Đình Đình, theo chứng minh thư cô gái này sinh tháng 1/2005.