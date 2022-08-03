Cậu bé 11 tuổi giúp cha trông 3 gian hàng, làm việc 15 tiếng mỗi ngày

Mặc dù chỉ mới 11 tuổi nhưng cậu bé đến từ Sơn Đông, Trung Quốc đã phụ giúp cha mình trông coi ba gian hàng, mỗi ngày làm việc đến 15 tiếng đồng hồ.

Mới đây câu chuyện của cậu bé 11 tuổi ở Sơn Đông làm việc suốt 15 tiếng mỗi ngày phụ giúp cha đã nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy, cậu bé 11 tuổi khéo léo cắt bánh, gói bánh cho khách một cách thành thục.

Mặc dù mới 11 tuổi nhưng cậu bé đã rất thành thục trong việc bán hàng

Theo 163, mỗi ngày cậu bé dành hơn 15 tiếng đồng hồ để phụ giúp gia đình. Cậu bé bắt đầu làm việc vào lúc 7-8 giờ sáng và liên tục làm việc đến 9 giờ tối. Khi được hỏi làm việc nhiều như vậy có vất vả không? Cậu bé chỉ trả lời rằng: “Không có vất vả thì sẽ không có ngọt bùi, mệt đến mấy cũng không mệt bằng cha. Nhiều lúc cũng nghĩ không muốn làm nhưng nhìn thấy cha vất vả bản thân cũng muốn chia sẻ phần nào”.

Cậu bé 11 tuổi cho biết không có vất vả thì sẽ không có ngọt bùi

Câu chuyện của cậu bé 11 tuổi này làm nổ ra một cuộc tranh cãi của cư dân mạng xứ Trung. Nhiều người cho biết, với điều kiện gia đình cậu bé, kinh tế không phải đến mức quá khó khăn. Nếu để con làm việc 15 tiếng mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Quan điển này nhận được sự đồng tình của rất nhiều cư dân mạng.

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